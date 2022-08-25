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Петр Федоров, Иева Андреевайте и Дарья Мороз отправятся на поиски «Русалок»

25 августа
2022 год

Новости кино >>
25 августа 2022

Цифровая премьера мистического детективного сериала «Русалки» состоится 10 сентября на Кинопоиске и Wink, сообщают пресс-службы онлайн-кинотеатров. Ведущие роли в российской адаптации одноименного израильского сериала исполнили Иева Андреевайте, Петр Федоров и Дарья Мороз.

Петр Федоров, Иева Андреевайте и Дарья Мороз отправятся на поиски «Русалок»
фото: Пресс-служба Кинопоиска

По сюжету загадочные события происходят в небольшом приморском городе. Сестра-близнец главной героини Риты Майя (роли двух сестер исполнила Андреевайте) исчезла 14 лет назад во время семейной поездки к морю. Но вот в дюнах обнаруживают тело девушки, в которой Рита узнает свою, как считалось, утонувшую сестру. Рита работает следователем и вместе с новым напарником Матвеем Кожуховым (Федоров) хочет распутать клубок семейных тайн, догадываясь, что все совсем не так, как казалось. Однако официальное расследование поручают следователю Ольге Беловой (Мороз), которая находит другие зацепки в этом деле. Внезапно пропадает и дочь Риты — семилетняя Юля, и трагическая семейная история все больше наполняется необъяснимыми мистическими деталями.

«Меня заинтриговал стык детектива и мистики, хотя потустороннее — это скорее соус. Понимаете, в любой картине есть Он и Она. Полюбив человека, мы идем за ним, не зная, к чему этот путь приведет. В сериале много метафор. Море, которое зовет женщин и ревнует их. Мистическая тема ворожбы и влечения другим человеком, наркотическое обаяние любви — это очень кинематографично и даже поэтично», — отметил Петр Федоров.

Также в проекте сыграли Михаил Горевой, Мераб Нинидзе, Евгения Дмитриева, Вера Воронкова, Северия Янушаускайте, Анна Цуканова-Котт, Дмитрий Чеботарев, Сабина Ахмедова и Нана Муштакова.

Петр Федоров, Иева Андреевайте и Дарья Мороз отправятся на поиски «Русалок»
фото: Пресс-служба Кинопоиска

«В сериале есть метафора: каждая девушка — немного русалка. Согласно сюжету, чем больше потенциальная русалка любит что-то земное или кого-то земного, тем больше море ее ревнует и просит эту русалку к себе. Девушка не в силах сопротивляться — она начинает задыхаться, потому что море её зовет. И русалка уходит. На протяжении всей истории зритель будет гадать: мистика это или реальность? Вот с помощью таких качелей мы будем держать внимание», — прокомментировал режиссер Саша Кириенко.

Большая часть съемок прошла на юге России — в Анапе и окрестностях города. Лотосовые поля, песчаное побережье, лиманы, камышовые заросли и необычные рыбацкие деревни с эллингами — эти локации помогли создать необходимую атмосферу. В сериале также будут подводные съемки.

После цифрового релиза премьера проекта состоится в эфире «Первого канала».
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Петр Федоров, Иева Андреевайте и Дарья Мороз отправятся на поиски «Русалок» фотографии
Петр Федоров, Иева Андреевайте и Дарья Мороз отправятся на поиски «Русалок» фотографии
Петр Федоров, Иева Андреевайте и Дарья Мороз отправятся на поиски «Русалок» фотографии
Петр Федоров, Иева Андреевайте и Дарья Мороз отправятся на поиски «Русалок» фотографии
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