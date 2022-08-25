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«Покровские ворота» впервые покажут на больших экранах

25 августа
2022 год

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25 августа 2022
Картину Михаила Козакова «Покровские ворота» впервые покажут на больших экранах. Ее отреставрированная версия выйдет в прокат 8 сентября к 875-летию Москвы в рамках спецпроекта «Мосфильм. Золотая коллекция в кино», сообщает пресс-служба медиахолдинга «Цифровое Телевидение».

«Покровские ворота» впервые покажут на больших экранах

К прокату «Покровские ворота» были покадрово восстановлены в лабораториях киноконцерна «Мосфильм» и воссозданы в формате 4K. Зрители увидят фильм в тех красках и звуке, которые закладывались Козаковым и оператором картины Николаем Немоляевым, ставившим «Обыкновенное чудо» и «Курьера».

В основе сценария – одноименная пьеса Леонида Зорина, которая к моменту премьеры была поставлена на сцене Театра на Малой Бронной Михаилом Козаковым. В пьесе Зорин описал свою жизнь в коммунальной квартире, когда приехал из Баку в Москву. Писатель только изменил имена, вместо квартирной хозяйки придумал тётушку и перенёс место действия с Петровского бульвара к Покровским воротам.

Судьба фильма была непростой. Идея снять «Покровские ворота» для кинопроката не получила поддержки у руководства студии, но Георгий Данелия уговорил режиссёра сделать фильм для ТВ. Затем Козаков долго не мог получить разрешение на съемки, картину раскритиковали на худсовете, обозвав «китчем», она едва не оказалась «на полке» из-за того, что Елена Коренева, исполнительница роли Людочки, эмигрировала в США. Из фильма вырезали фразы или даже целые фрагменты.
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Георгий ДанелияЛеонид ЗоринМихаил КозаковЕлена КореневаНиколай Немоляев
фильмы
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