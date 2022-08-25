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Евгений Сытый и Филипп Авдеев едут из Хабаровска в Москву в трейлере фильма «Далёкие близкие»

25 августа
2022 год

Новости кино >>
25 августа 2022
В сети появился трейлер комедийного роуд-муви «Далёкие близкие» режиссёра Ивана СоснинаИваново счастье»).


Борис работает учителем географии в обычной хабаровской школе. Его жизнь довольно рутинна. Помимо школы и огорода у Бориса есть сын Миша, с которым они в последнее время все реже общаются и стали друг для друга далекими людьми. Все меняется, когда Миша дарит отцу на день рождения свой старый смартфон. Борис начинает разбираться в телефоне и регистрируется в социальных сетях. Случайно Борис добавляет в друзья одну незнакомую женщину по имени Надежда. Завязывается активная переписка, которая впоследствии становится судьбоносной. В один момент Борис решает отправиться к Надежде в Подмосковье, чтобы сделать ей сюрприз. Он уговаривает сына, который занимается перегоном машин, взять его с собой в путешествие. За время совместной поездки через всю Россию раскрываются старые конфликты между отцом и сыном, выясняются причины их отдаления друг от друга.

Евгений Сытый и Филипп Авдеев едут из Хабаровска в Москву в трейлере фильма «Далёкие близкие»

Главные роли в картине сыграли Евгений Сытый, Филипп Авдеев, Екатерина Агеева, Елена Яковлева, Ирина Пегова, Кирилл Кяро, Дмитрий Лысенков, Андрей Ургант и другие.

Премьера фильма состоялась 6 августа на фестивале «Окно в Европу», где фильм получил приз за лучший сценарий и приз зрительских симпатий. В российский прокат «Далёкие близкие» выйдут 29 сентября.
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№ 1
Игорь Федотов8   25.08.2022 - 21:48
Трейлер такой симпотный. Напомнило фильм с Буруновым где он там ехал то же с семьёй. На один одноглазый точно пойдет и поедет. читать далее>>
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Далёкие близкие

фотографии >>
Евгений Сытый и Филипп Авдеев едут из Хабаровска в Москву в трейлере фильма «Далёкие близкие» фотографии
Евгений Сытый и Филипп Авдеев едут из Хабаровска в Москву в трейлере фильма «Далёкие близкие» фотографии
Евгений Сытый и Филипп Авдеев едут из Хабаровска в Москву в трейлере фильма «Далёкие близкие» фотографии
Евгений Сытый и Филипп Авдеев едут из Хабаровска в Москву в трейлере фильма «Далёкие близкие» фотографии
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