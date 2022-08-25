Евгений Сытый и Филипп Авдеев едут из Хабаровска в Москву в трейлере фильма «Далёкие близкие»

В сети появился трейлер комедийного роуд-муви «Далёкие близкие
» режиссёра Ивана Соснина
(«Иваново счастье
»).
Борис работает учителем географии в обычной хабаровской школе. Его жизнь довольно рутинна. Помимо школы и огорода у Бориса есть сын Миша, с которым они в последнее время все реже общаются и стали друг для друга далекими людьми. Все меняется, когда Миша дарит отцу на день рождения свой старый смартфон. Борис начинает разбираться в телефоне и регистрируется в социальных сетях. Случайно Борис добавляет в друзья одну незнакомую женщину по имени Надежда. Завязывается активная переписка, которая впоследствии становится судьбоносной. В один момент Борис решает отправиться к Надежде в Подмосковье, чтобы сделать ей сюрприз. Он уговаривает сына, который занимается перегоном машин, взять его с собой в путешествие. За время совместной поездки через всю Россию раскрываются старые конфликты между отцом и сыном, выясняются причины их отдаления друг от друга.
Главные роли в картине сыграли Евгений Сытый
, Филипп Авдеев
, Екатерина Агеева
, Елена Яковлева
, Ирина Пегова
, Кирилл Кяро
, Дмитрий Лысенков
, Андрей Ургант
и другие.
Премьера фильма состоялась 6 августа на фестивале «Окно в Европу», где фильм получил приз за лучший сценарий и приз зрительских симпатий. В российский прокат «Далёкие близкие
» выйдут 29 сентября.
обсуждение >>