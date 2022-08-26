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Евгений Воловенко, Любовь Константинова и Евгений Сидихин расскажут о «Лихорадке»

26 августа
2022 год

Новости кино >>
26 августа 2022

В Москве начались съемки многосерийного фильма «Лихорадка», где играют Любовь Константинова, Евгений Воловенко, Тереза Диуро, Илья Малаков, Евгений Сидихин, Артур Ваха и Вадим Андреев, сообщает пресс-служба телеканала «Россия», где состоится премьера проекта.

Евгений Воловенко, Любовь Константинова и Евгений Сидихин расскажут о «Лихорадке»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету в одной из развивающихся стран Африки вспыхивает опасная эпидемия. На смену сбежавшей международной врачебной миссии в страну прилетает российская бригада добровольцев, которую возглавляет врач-вирусолог, полковник медицинской службы Иван Матецкий (Воловенко). К добровольцам присоединяется местный врач-инфекционист Софи Диогу (Диуро), бывшая студентка Матецкого. А в Москве в НИИ вирусологии гениальный ученый — дочь Матецкого Полина (Константинова) — работает над секретным проектом, который должен ускорить производство необходимой вакцины. Но международная фармкорпорация начинает настоящую шпионскую операцию против российских вирусологов.

Режиссером-постановщиком выступил Александр Касаткин. Съемки проекта пройдут в Москве, в Туле, в Крыму и в Кении.
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№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   26.08.2022 - 12:20
Хм? Вирусы/заражения? Где-то мы это уже видели... Только дислокация изменилась... читать далее>>
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Евгений Воловенко, Любовь Константинова и Евгений Сидихин расскажут о «Лихорадке» фотографии
Евгений Воловенко, Любовь Константинова и Евгений Сидихин расскажут о «Лихорадке» фотографии
Евгений Воловенко, Любовь Константинова и Евгений Сидихин расскажут о «Лихорадке» фотографии
Евгений Воловенко, Любовь Константинова и Евгений Сидихин расскажут о «Лихорадке» фотографии
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