Евгений Воловенко, Любовь Константинова и Евгений Сидихин расскажут о «Лихорадке»

По сюжету в одной из развивающихся стран Африки вспыхивает опасная эпидемия. На смену сбежавшей международной врачебной миссии в страну прилетает российская бригада добровольцев, которую возглавляет врач-вирусолог, полковник медицинской службы Иван Матецкий (Воловенко). К добровольцам присоединяется местный врач-инфекционист Софи Диогу (Диуро), бывшая студентка Матецкого. А в Москве в НИИ вирусологии гениальный ученый — дочь Матецкого Полина (Константинова) — работает над секретным проектом, который должен ускорить производство необходимой вакцины. Но международная фармкорпорация начинает настоящую шпионскую операцию против российских вирусологов.
Режиссером-постановщиком выступил Александр Касаткин. Съемки проекта пройдут в Москве, в Туле, в Крыму и в Кении.
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