Объявлены победители международного фестиваля документального кино «Докер»

Объявлены победители международного фестиваля неигрового кино «Докер». Гран-при за лучший документальный фильм получил «Мистер Тан» китайских режиссеров Ся Су и Хунъюй Су, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля документального кино «Докер»
«Несмотря на то, что действие происходит в исчезающем мире, этот неспешный и прекрасно снятый фильм полон жизни. Это всеобщая проблема, отображенная в очень личном портрете», — прокомментировало свой выбор жюри.
Главная режиссерская награда досталась Виктории Фиоре за «Прятки». Маша Оомс, поставившая картину «Джейсон», стала лучшей среди операторов и одержала победу в номинации «Приз зрителей». Среди монтажеров лучшей назвали Светлану Печеных, которая работала над лентой Александра Маркова «Красная Африка». В категории «Лучший звук» был отмечен «Солдат Ахмет». Особого упоминания жюри удостоилась работа Константина Селина «Живой».
В конкурсе короткого метра статуэтку за лучший фильм получила «Маета» иранского постановщика Мохамада Садек Эсмаэли. Особого упоминания удостоились три работы: «Притирка» Деян Петрович — за сочетание творческой смелости и верности принципам классической документалистики, «Зенеру» Андреа Грассели — за визуальное решение, «СОН №9-2380» Лидии Риккер — за искренность творческого высказывания.
В жюри основного конкурса вошли Сергей Дворцевой, Зои Шмедерер и Аммар Азиз. Победителей короткометражного конкурса определяли Владимир Головнев, Камилла Родригез Триана и Фариз Ахмедов.
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