Анна Банщикова вернулась к роли следовательницы Александры Кушнир в продолжении «Ищейки»

В Сочи стартовали съемки детективного сериала «Кушнир» — продолжения проекта «Ищейка» с Анной Банщиковой в роли следовательницы Александры Кушнир, сообщает пресс-служба Первого канала.
фото: Пресс-служба Первого канала
По сюжету Александра Ивановна Кушнир начинает новую жизнь в новой команде — обычным опером в отделе расследований города Сочи. Семейная жизнь осталась в прошлом. Некоторые коллеги считают Сашу заносчивой всезнайкой, которая везде сует свой нос. А то, что она с блеском расследует самые сложные дела, не добавляет ей популярности. С новым начальником Розовой у Саши тоже непростые отношения.
«Сериал "Ищейка" выходил на экраны шесть сезонов. В новом он получит название "Кушнир" — по фамилии главной героини, это логичное продолжение истории, ведь в седьмом сезоне Александра Ивановна попытается полностью поменять свою жизнь: переедет в Сочи и начнёт все с нуля. Поклонников проекта могу сразу успокоить — Кушнир и ее команда останутся в деле и к ним добавятся новые герои», — отметила Анна Банщикова.
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