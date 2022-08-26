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Анна Банщикова вернулась к роли следовательницы Александры Кушнир в продолжении «Ищейки»

26 августа
2022 год

Новости кино >>
26 августа 2022
В Сочи стартовали съемки детективного сериала «Кушнир» — продолжения проекта «Ищейка» с Анной Банщиковой в роли следовательницы Александры Кушнир, сообщает пресс-служба Первого канала.

Анна Банщикова вернулась к роли следовательницы Александры Кушнир в продолжении «Ищейки»
фото: Пресс-служба Первого канала

По сюжету Александра Ивановна Кушнир начинает новую жизнь в новой команде — обычным опером в отделе расследований города Сочи. Семейная жизнь осталась в прошлом. Некоторые коллеги считают Сашу заносчивой всезнайкой, которая везде сует свой нос. А то, что она с блеском расследует самые сложные дела, не добавляет ей популярности. С новым начальником Розовой у Саши тоже непростые отношения.

«Сериал "Ищейка" выходил на экраны шесть сезонов. В новом он получит название "Кушнир" — по фамилии главной героини, это логичное продолжение истории, ведь в седьмом сезоне Александра Ивановна попытается полностью поменять свою жизнь: переедет в Сочи и начнёт все с нуля. Поклонников проекта могу сразу успокоить — Кушнир и ее команда останутся в деле и к ним добавятся новые герои», — отметила Анна Банщикова.

Анна Банщикова вернулась к роли следовательницы Александры Кушнир в продолжении «Ищейки»
фото: Пресс-служба Первого канала

На съемочной площадке компанию главной героине составят Максим Лагашкин, Владимир Николенко, Анатолий Гущин, Эдуард Чекмазов, Денис Бургазлиев, Анастасия Великородная, Василий Буткевич, Ирина Пулина, Елена Валюшкина, Полина Кутепова, Петр Рыков, Алексей Барабаш, Владислав Котлярский, Александр Обласов и Маша Банщикова. За режиссуру отвечает Андрей Головков.

Съемки проекта будут проходить в Сочи и Геленджике и завершатся в конце года. Премьера намечена на осень 2023-го.
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