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Дмитрий Журавлев присоединился к актерскому составу «Иванько-2»

26 августа
2022 год

Новости кино >>
26 августа 2022
Дмитрий Журавлёв, известный по сериалам «И снова здравствуйте!» и «Патриот», присоединился к актерскому составу второго сезона комедийного проекта «Иванько», сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Дмитрий Журавлев присоединился к актерскому составу «Иванько-2»
фото: Пресс-служба ТНТ

Персонажа Журавлёва зовут Сеня, ему 30 лет. Он – добряк и душа компании, но с весьма специфичным чувством юмора. Для него семья – основа счастливой жизни, поэтому он до сих пор плотно общается с родителями, живущими в деревне Ярославской области. Еще он очень любит хоккей и болеет за московский «Спартак», а также он убежден, что за всеми следят спецслужбы и существует таинственное лобби.

Съемки второго сезона сериала «Иванько» стартовали 7 июня и продлятся до середины осени. По сюжету после событий первого сезона все главные героини – учительница английского Валя (Лина Миримская), тамада Настя (Валентина Мазунина), учительница биологии Яся (Виктория Заболотная) – сильно изменились, и в начале новых серий им предстоит решить вопросы с отношениями и дружбой, которые подверглась серьёзным испытаниям. Немало времени в сезоне будет уделено судьбам и проблемам мужских персонажей – барда Кости (Алексей Вертков), серьёзного мужчины Макара (Денис Шведов) и раздолбая Лехи (Михаил Тройник), а также линиям младших героев – студентки Даши и школьника Елисея.
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Алексей ВертковДмитрий Журавлёв (IV)Виктория ЗаболотнаяВалентина МазунинаЛина МиримскаяМихаил ТройникДенис Шведов
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Дмитрий Журавлев присоединился к актерскому составу «Иванько-2» фотографии
Дмитрий Журавлев присоединился к актерскому составу «Иванько-2» фотографии
Дмитрий Журавлев присоединился к актерскому составу «Иванько-2» фотографии
Дмитрий Журавлев присоединился к актерскому составу «Иванько-2» фотографии
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