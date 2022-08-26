Дмитрий Журавлев присоединился к актерскому составу «Иванько-2»

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Анна Банщикова вернулась к роли следовательницы Александры Кушнир в продолжении «Ищейки»

Гран-при за лучший фильм получил «Мистер Тан» китайских режиссеров Ся Су и Хунъюй Су

26 августа

Евгений Воловенко, Любовь Константинова и Евгений Сидихин расскажут о «Лихорадке»

По сюжету в одной из развивающихся стран Африки вспыхивает опасная эпидемия