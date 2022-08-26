Дмитрий Журавлев присоединился к актерскому составу «Иванько-2»

Персонажа Журавлёва зовут Сеня, ему 30 лет. Он – добряк и душа компании, но с весьма специфичным чувством юмора. Для него семья – основа счастливой жизни, поэтому он до сих пор плотно общается с родителями, живущими в деревне Ярославской области. Еще он очень любит хоккей и болеет за московский «Спартак», а также он убежден, что за всеми следят спецслужбы и существует таинственное лобби.
Съемки второго сезона сериала «Иванько» стартовали 7 июня и продлятся до середины осени. По сюжету после событий первого сезона все главные героини – учительница английского Валя (Лина Миримская), тамада Настя (Валентина Мазунина), учительница биологии Яся (Виктория Заболотная) – сильно изменились, и в начале новых серий им предстоит решить вопросы с отношениями и дружбой, которые подверглась серьёзным испытаниям. Немало времени в сезоне будет уделено судьбам и проблемам мужских персонажей – барда Кости (Алексей Вертков), серьёзного мужчины Макара (Денис Шведов) и раздолбая Лехи (Михаил Тройник), а также линиям младших героев – студентки Даши и школьника Елисея.
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