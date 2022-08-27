Здравствуйте, я — ваша горничная: главные новости аниме за неделю

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Про сам «Расчудесный мир» тоже есть новости: работа над третьим сезоном кипит вовсю. В режиссерском кресле вместе с упомянутым Абэ уютно восседает Такаоми Канасаки («Уж не зомби ли это?», «Токийские вороны»). Впрочем, до анонса премьеры еще далеко.
Если вы позабыли, то «Клуб» рассказывает классическую спокон-историю: юноша очень любил кюдо, бросил спорт после поражения на соревновании, но в старшей школе вновь взялся за колчан, чтобы на этот раз уж всем показать. Вместе с режиссером к проекту вернулись основные сэйю, а вся магия будет твориться на той же студии Kyoto Animation («Исчезновении Харухи Судзумии», «Форма голоса»). Полюбоваться на спортивные достижения Минато Нарумии получится не раньше следующего года.
В аниме бережно запеленали историю взросления: в недалеком будущем, в 2038 году, помешанный на астрономии юноша Юма Саватари возится с домашним роботом, но тут в него (в андроида, не мальчика) вселяется нечто. Неведомая сущность утверждает, что прибыла из далекой галактики и очень бы хотела вернуться обратно в космос. И теперь только Юма и его друзья могут помочь пришельцу.
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