Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Здравствуйте, я — ваша горничная: главные новости аниме за неделю

27 августа
2022 год

Новости кино >>
27 августа 2022
«Ван-Пис. Красный фильм» продолжает разрывать бокс-офис, собрав в пересчете на доллары уже около 73 миллионов за 20 дней (это блестящий показатель, ранее только «Истребитель демонов» зарабатывал так быстро — ему, правда, понадобилось десять дней). Режиссер «Поезда в Пусан» Ён Сан-Хо снимает для Netflix хоррор-сериал по манге Хитоси Ивааки «Паризиты: Серый» (никакой связи с «Паразитами» Пона Джун Хо, вспоминайте одноименное аниме). В шестом сезоне «Моей геройской академии» главные темы исполнят Super Beaver (идеальное название для стоунер-группы, но увы) и Киро Акияма. Легендарный мангака Го НагаиЧеловек-дьявол: Плакса», «Мазингер Зет») вспомнит былые деньки и спродюсирует новый проект во вселенной «Грендайзера». 22 ноября выходит новая игра по культовому «Гангрейву», чью историю мы не так давно рассказывали. 17 августа от пневмонии скончался актер и сэйю Мотому Киёкава, известный по роли Кодзо Фуюцуки в Евангелионе. Премьеру полнометражного аниме «Мастера Меча Онлайн: Прогрессив — Скерцо глубокой ночи» перенесли на неопределенный срок из-за вспышки COVID-19 (планировали выпустить 10 сентября). В США нашли собственную «Сейлор Мун» — игровой сериал по мотивам популярного аниме, пилот которого с 1995 года никто не видел.



Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.

Читать Канал про аниме: новости и обзоры

Студия DriveАктеры», «Для тебя, Бессмертный», многострадальная «Спираль») поделилась еще одним трейлером к «Одаривая этот замечательный мир взрывами!», спин-оффу про боевую волшебницу Мэгумин из «Да благословят боги сей расчудесный мир!».



Дата релиза все еще ограничивается абстрактным «однажды в 2023-м», но доподлинно известно, что производством занимается та же команда, что делает третий сезон «Расчудесного мира», под руководством Юдзиро АбэБоруто: Новое поколение Наруто», «Любовь Влады»), а Мэгумин озвучивает, разумеется, неизменная Риэ Такахаси (титульная «Озорная Такаги», Эна Сайто из «Лагеря на свежем воздухе»).

Здравствуйте, я — ваша горничная: главные новости аниме за неделю

Про сам «Расчудесный мир» тоже есть новости: работа над третьим сезоном кипит вовсю. В режиссерском кресле вместе с упомянутым Абэ уютно восседает Такаоми КанасакиУж не зомби ли это?», «Токийские вороны»). Впрочем, до анонса премьеры еще далеко.

Читать Раз уж помянули исекай: рецензия на аниме «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир»
Говорят, нельзя одну тетиву натянуть дважды, но Такуя Ямамура отвечает на это: «Пффф!» — и вновь руководит постановкой «Клуба стрельбы из лука». Трейлер ко второму сезону прилагается.



Если вы позабыли, то «Клуб» рассказывает классическую спокон-историю: юноша очень любил кюдо, бросил спорт после поражения на соревновании, но в старшей школе вновь взялся за колчан, чтобы на этот раз уж всем показать. Вместе с режиссером к проекту вернулись основные сэйю, а вся магия будет твориться на той же студии Kyoto AnimationИсчезновении Харухи Судзумии», «Форма голоса»). Полюбоваться на спортивные достижения Минато Нарумии получится не раньше следующего года.

Читать «Клуб белых воротничков» — еще один сериал в жанре спокон
Зато полнометражная экранизация манги «Наш рассвет» рвется в японские кинотеатры на всех парах: премьера назначена на 21 октября 2022 года.



В аниме бережно запеленали историю взросления: в недалеком будущем, в 2038 году, помешанный на астрономии юноша Юма Саватари возится с домашним роботом, но тут в него (в андроида, не мальчика) вселяется нечто. Неведомая сущность утверждает, что прибыла из далекой галактики и очень бы хотела вернуться обратно в космос. И теперь только Юма и его друзья могут помочь пришельцу.

Здравствуйте, я — ваша горничная: главные новости аниме за неделю

В режиссерах у «Нашего рассвета» — Томоюки КурокаваАкадемия Драгонар», «Кошечка из Сакурасо»), сценарий наваял лично Даи СатоКовбой Бибоп», «Самурай Чамплу»), пронзительную музыку сочинил Масару ЁкоямаАстра, затерянная в космосе», «Твоя апрельская ложь»), и все это — на студии Zero-GНеобъятный океан», «Домашний питомец, иногда сидящий на моей голове»).

Читать Отношения с пришельцами бывают разные: рецензия на «Пузырь»
Днем рождения вот-вот обзаведется и «Война горничных Акибы»: моэ-аниме выйдет на экраны 6 октября сего года.



Оригинальный сериал Cygames и P.A. WorksАнгельские ритмы», «Акватоп белого песка») расскажет о наивной девушке, приехавшей в Акибу, чтобы стать первоклассной горничной и поднимать своим профессионализмом настроение всем посетителям. На деле же работа оказывается далеко не столь лучезарной. Руководит работой над сериалом Соити МасуиЭтот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки. Фильм», «Квест Сакуры»), а главные роли озвучат Рэйна Кондо (Никайдо из «Дорохэдоро», Выдра из «Друзей-зверушек») и Рина Сато (Сейлор Марс из «Красавицы-воина Сейлор Мун: Вечность», Микото Мисака из «Индекса волшебства»).

Читать Все, что нужно знать о дилогии «Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность»
В тот же день должны показать и третий сезон «Моб Психо 100». В честь чего студия Bones показала персональный трейлер Тэру — первого ученика школы, который недальновидно стал задирать главного героя.



Над созданием новых приключений самого сильного экстрасенса в мире Сигэо Кагэямы работает старая команда, изменения коснулись лишь должности режиссера: теперь основная ответственность легла на плечи молодого Такахиро Хасуя, поставившего часть эпизодов из «Кэрол и Тьюздей» и третьего сезона «Моей геройской академии».

Читать Кто-то — экстрасенс, а кто-то — крутой учитель: история неустаревающего Онидзуки
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
BonesDriveKyoto AnimationNetflixP. A. WorksАнимацияанимеаниме-дайджест
персоны
Пон Джун ХоЁн Сан ХоДаи Сато
фильмы
Академия ДрагонарАкватоп белого пескаАктёрыАнгельские ритмы!Астра, затерянная в космосеБоруто: Новое поколение НарутоВан-Пис: Красный фильмВойна горничных АкибыГангрейвДа благословят боги сей расчудесный мир!Для тебя, БессмертныйДомашний питомец, иногда сидящий на моей головеДорохэдороЕвангелионИндекс волшебстваИстребитель демонов: Поезд "Бесконечный"Исчезновение Харухи СудзумииКвест на фоне сакурыКовбой БибопКошечка из «Сакурасо»Красавица-воин Сейлор МунКрасавица-воин Сейлор Мун: Вечность. Фильм 1Кэрол и ТьюздейЛюбовь ВладыМазингер ЗетМастера меча онлайн: Прогрессив — Скерцо глубокой ночиМоб Психо 100Моя геройская академияНеобъятный океанОзорная ТакагиПаразит: Учение о жизниПаразитыПоезд в ПусанСамурай ЧамплуСпиральТвоя апрельская ложьТокийские вороныУж не зомби ли это? Да, это однопроцентное чудоУютный походФорма голосаЧеловек-дьявол: ПлаксаЭтому глупому свину и не снилась девочка-зайка

фотографии >>
Здравствуйте, я — ваша горничная: главные новости аниме за неделю фотографии
Здравствуйте, я — ваша горничная: главные новости аниме за неделю фотографии
Здравствуйте, я — ваша горничная: главные новости аниме за неделю фотографии
Здравствуйте, я — ваша горничная: главные новости аниме за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Максим Пинскер
24 августа ушёл из жизни актёр Максим Пинскер.
Александр Гаврилов
24 августа ушёл из жизни актёр Александр Гаврилов.

День рождения >>

Владимир Андреев
Марат Арипов
Геннадий Венгеров
Александр Елистратов
Александр Павлов (IV)
Елизавета Прилепская
Фаина Раневская
Богдан Ступка
Марина Федункив
Барбара Бах
Алекса Вега
Аарон Пол
Пол Рубенс
Петер Стормаре
Анджей Хыра
Майкл Шталь-Дэвид
все родившиеся 27 августа >>

Афиша кино >>

Дорз
биография, драма, исторический фильм, музыкальный фильм
США, Франция, 1991
Идеальное убийство
триллер
Латвия, США, 2021
Лена и Справедливость
комедия
Россия, 2022
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама, экранизация
США, 2022
Все ненавидят Йохана
комедия
Норвегия, 2022
Между нами, девочками
комедия, экранизация
Италия, 2016
Просточеловек
драма
Россия, 2021
Там, где раки поют
детектив, драма, мистика, экранизация
США, 2022
Барбоскины Team
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2022
Гостья из космоса
детский фильм, комедия, научная фантастика, семейное кино
Дания, 2022
Нет
фильм ужасов
США, 2022
Проклятый остров
фильм ужасов
Великобритания, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен