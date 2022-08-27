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В питчингах рынка Potential Project Market 2022 примут участие 22 проекта

27 августа
2022 год

Новости кино >>
27 августа 2022
Объявлены шорт-листы участников питчингов в рамках рынка кинопроектов Potential Project Market 2022, который пройдет 8 и 9 октября в Санкт-Петербурге. Согласно пресс-службе продюсерского центра Potential, отбор сценариев проходил в категориях «полнометражные художественные фильмы», «сериалы для онлайн-платформ» и «digital-контент». Всего на участие в этом году было подано 478 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Оренбурга, Рязани, Алматы и других городов.

В питчингах рынка Potential Project Market 2022 примут участие 22 проекта
фото: пресс-служба продюсерского центра Potential

Участниками питчинга полнометражных фильмов стали «Ювелир-разбойник» Амины Алиевой, «В шкафу» Нины Воловой, «Под шляпой великана» Константина Ершова, «Урок» Софьи Косажевской, «Красный цветок» Юлии Левицкой, «Неровный контур» Сергея Малкина, «Таня покупает пароход» Аси Опалинской, «Путешествие к океану» Елены Суминой и «Женька» Ивана Устинова.

На питчинге сериалов свои проекты представят Евгения Генрих, Алексей Талызин («Настоящий герой»), Александр Кузнецов («Талантливый игрок»), Ольга Очур, Наталья Комарова-Лавинская, Марина Хренкова («Черубина»), Анна Пимонова, Юлия Войтюк («Комната»), Олеся Проглядова, Татьяна Мищенко, Инна Лепетикова («Алфавит»), Анна Ракина («Система»), Артём Киселёв, Ася Юдина и Дарья Высотская («Сказочная тайга»). В питчинге digital-проектов примут участие «Грустные люди» Степана Груши, «Искусственные люди» Руфата Евдаева, «Невидимки» Софьи Липатовой, «Легенды» Веры Осокиной и Дарьи Высотской, «Дикие» Дарьи Пономаренко и «Жизнь в розовом цвете» Татьяны Ушенко.

В питчингах рынка Potential Project Market 2022 примут участие 22 проекта
фото: пресс-служба продюсерского центра Potential

В жюри питчингов войдут глава кинокомпании Vita Aktiva Юлия Мишкинене, генеральный директор Vega Film Катерина Михайлова, креативный продюсер онлайн-кинотеатра Start Мария Меленевская, продюсер Long Tale Production Антон Токтонов, сценарист и продюсер Мария Трубникова, генеральный директор и сооснователь кинокомпании «Арк Пикчерс» Егор Одинцов, основатель компании Non-binary Studio Сергей Ширинский и другие.

В программе кинорынка этого года также запланированы дискуссии, мастер-классы и встречи с представителями российской киноиндустрии. О полной программе организаторы объявят позднее.
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Стартовал прием заявок на питчинги рынка Potential Project Market 2022
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