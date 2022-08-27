В питчингах рынка Potential Project Market 2022 примут участие 22 проекта

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За киноадаптацию игры отвечает сценарист Шелдон Тёрнер

Сэм Хьюэн может сыграть Дикона в адаптации байкерского зомби-боевика Days Gone

27 августа

Здравствуйте, я — ваша горничная: главные новости аниме за неделю

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