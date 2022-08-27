В питчингах рынка Potential Project Market 2022 примут участие 22 проекта

Объявлены шорт-листы участников питчингов в рамках рынка кинопроектов Potential Project Market 2022, который пройдет 8 и 9 октября в Санкт-Петербурге. Согласно пресс-службе продюсерского центра Potential, отбор сценариев проходил в категориях «полнометражные художественные фильмы», «сериалы для онлайн-платформ» и «digital-контент». Всего на участие в этом году было подано 478 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Оренбурга, Рязани, Алматы и других городов.
фото: пресс-служба продюсерского центра Potential
Участниками питчинга полнометражных фильмов стали «Ювелир-разбойник» Амины Алиевой, «В шкафу» Нины Воловой, «Под шляпой великана» Константина Ершова, «Урок» Софьи Косажевской, «Красный цветок» Юлии Левицкой, «Неровный контур» Сергея Малкина, «Таня покупает пароход» Аси Опалинской, «Путешествие к океану» Елены Суминой и «Женька» Ивана Устинова.
На питчинге сериалов свои проекты представят Евгения Генрих, Алексей Талызин («Настоящий герой»), Александр Кузнецов («Талантливый игрок»), Ольга Очур, Наталья Комарова-Лавинская, Марина Хренкова («Черубина»), Анна Пимонова, Юлия Войтюк («Комната»), Олеся Проглядова, Татьяна Мищенко, Инна Лепетикова («Алфавит»), Анна Ракина («Система»), Артём Киселёв, Ася Юдина и Дарья Высотская («Сказочная тайга»). В питчинге digital-проектов примут участие «Грустные люди» Степана Груши, «Искусственные люди» Руфата Евдаева, «Невидимки» Софьи Липатовой, «Легенды» Веры Осокиной и Дарьи Высотской, «Дикие» Дарьи Пономаренко и «Жизнь в розовом цвете» Татьяны Ушенко.
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