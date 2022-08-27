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Сэм Хьюэн может сыграть Дикона в адаптации байкерского зомби-боевика Days Gone

27 августа
2022 год

Новости кино >>
27 августа 2022
Звезда «Чужестранки» Сэм Хьюэн планирует воплотить образ Дикона Сент-Джона в полнометражной экранизации игры Days Gone от Sony, уверяет Deadline.


События приключенческого боевика с элементами survival horror с открытым миром от третьего лица, разработанного студией Bend Studio и разошедшегося тиражом в девять миллионов копий с момента выхода в апреле 2019 года, разворачиваются через два года после глобальной пандемии на Тихоокеанском Северо-Западе США. Это простая история про байкера Дикона, который вместе с другом «Бухарем» (Джим Пирри) борется за выживание в мире, наполненном мутантами и бандитами, и пытается найти свою любимую жену Сару Уитакер (Кортни Дрэйпер), долго время считавшуюся погибшей.

За адаптацию отвечает автор «Людей Икс: Первого класса» Шелдон Тёрнер. По его словам, зрителей ожидает баллада о любви к фильмам о мотоциклах, поскольку это единственный вид транспорта Дикона, его лошадь в этом будущем вестерне.

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Впрочем, не все в восторге от исполнителя главной роли. Геймдиректор Days Gone Джефф Росс считает, что роль Дикона следует отдать Сэму Уитуэру, сыгравшему этого персонажа в оригинале. «У него есть телосложение, правильный взгляд, и он чертовски умеет играть», — прокомментировал Росс. Следуя этой логике, в фильме также должны играть своих персонажей Пирри и Дрэйпер.
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