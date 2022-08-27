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Игра Gravity Rush получит экранизацию

27 августа
2022 год

Новости кино >>
27 августа 2022
PlayStation Productions и Scott Free Productions взялись за адаптацию приключенческой игры 2012 года Gravity Rush, сообщает Deadline.

Игра Gravity Rush получит экранизацию
фото: deadline.com

Постановку одноименной картины осуществит Анна Мастро («Эхо») по сценарию Эмили Джером («Паноптикум»).

В игре для PlayStation Vita с открытым миром, разработанной студией Japan Studio и изданной по всему миру Sony Computer Entertainment, игроки управляют страдающей амнезией Кэт, способной управлять гравитацией, которая использует свои силы для защиты людей фантастического парящего города Хексевилль от гравитационных бурь и таинственной расы монстров под названием Неви.

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Директором Gravity Rush является Кэйитиро Тояма, подаривший геймерам Silent Hill и Siren. У игры есть сиквел, вышедший в 2017-м.
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