Фрэнсис Лоуренс снимет «Биошок»

Фрэнсис Лоуренс
назначен режиссером экранизации культовой игровой серии BioShock от Netflix, уверяет Deadline
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Сервис адаптирует игры при содействии игровых издателей 2K и Take-Two Interactive. Продюсерские функции также возьмет на себя компания Vertigo Entertainment. Над сценарием корпит Майкл Грин
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Первый BioShock, представляющий собой шутер от первого лица, вышел в 2007 году благодаря стараниям студии-разработчика Irrational Games и геймдизайнера Кена Левина. Действие разворачивалось в подводном городе Восторг, куда в 1960-м после крушения самолета попадает главный герой Джек. Спустя три года вышла вторая часть, созданная без участия Левина и продолжавшая подводную историю. Сам Левин не без помощи талантливого управленца Рода Фергюссона выпустил в 2013-м триквел BioShock Infinite про небесный город Колумбию, Букера Девитта и Элизабет. Официальным лицом этой игры стала российская модель и косплеер Анна Молева. В настоящий момент вовсю идет работа над четвертой частью.
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Слухи об адаптации игровой серии появились еще в 2008-м после выхода первой части, но после ухода из проекта Гора Вербински
и Хуана Карлоса Фреснадильо
Левин на долгие годы отказался от идеи экранизации.
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