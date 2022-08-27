Фрэнсис Лоуренс снимет «Биошок»

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Сэм Хьюэн может сыграть Дикона в адаптации байкерского зомби-боевика Days Gone

27 августа

В питчингах рынка Potential Project Market 2022 примут участие 22 проекта

В шорт-лист попали девять полнометражных фильмов, семь сериалов и шесть digital-проектов