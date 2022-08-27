Константин Хабенский получил спецприз ММКФ «Верю. Константин Станиславский»

Константину Хабенскому вручили специальный приз «Верю. Константин Станиславский» на церемонии открытия 44-го Московского Международного кинофестиваля, сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба ММКФ
«Я понимаю, какие люди стояли на сцене Московского Международного кинофестиваля, какие люди – человеческих достоинств и профессиональных талантов – держали в руках призы. Мне, честно говоря, чертовски приятно находиться в списке этих людей и, честно говоря, крайне неудобно за сложившуюся ситуацию перед моими друзьями, товарищами, коллегами. Но я приму этот приз как аванс за возможный будущий вклад в кинематограф. Так как я продолжаю служить в Московском Художественном театре, который проповедует слово "Верю", нам с призом туда. Желаю фестивалю хороших фильмов, новых открытий, благодарных зрителей и хорошей погоды, а нам всем – здоровья», – прокомментировал награду актер.
«Это мой товарищ, мой друг, представитель выдающейся питерской школы. Он серьезно занимается актерской профессией, у него много наград. Но ему этого оказалось мало, и тогда он поехал по городам и селам и стал заниматься с молодыми ребятами – так образовалось движение "Оперение", где дети учатся быть открытыми миру. Он создал благотворительный фонд, он спасает людей. И они ему верят. С недавних пор он возглавил серьезный театр – он пришел туда, где огромную труппу было необходимо увлечь, повести за собой, заразить своей творческой энергией. И ему поверили. Мы, к сожалению, только один раз встретились с ним на съемочной площадке. Но, знаете, есть поговорка: "С ним хоть в разведку". Так вот с ним можно полететь в космос. Это проверено. Потому что я верю», – сказал Миронов о лауреате премии.
44-й ММКФ проходит в Москве с 26 августа по 2 сентября. В основном конкурсе будет представлено 13 картин.
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