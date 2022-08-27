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Константин Хабенский получил спецприз ММКФ «Верю. Константин Станиславский»

27 августа
2022 год

Новости кино >>
27 августа 2022
Константину Хабенскому вручили специальный приз «Верю. Константин Станиславский» на церемонии открытия 44-го Московского Международного кинофестиваля, сообщает пресс-служба смотра.

Константин Хабенский получил спецприз ММКФ «Верю. Константин Станиславский»
фото: пресс-служба ММКФ

«Я понимаю, какие люди стояли на сцене Московского Международного кинофестиваля, какие люди – человеческих достоинств и профессиональных талантов – держали в руках призы. Мне, честно говоря, чертовски приятно находиться в списке этих людей и, честно говоря, крайне неудобно за сложившуюся ситуацию перед моими друзьями, товарищами, коллегами. Но я приму этот приз как аванс за возможный будущий вклад в кинематограф. Так как я продолжаю служить в Московском Художественном театре, который проповедует слово "Верю", нам с призом туда. Желаю фестивалю хороших фильмов, новых открытий, благодарных зрителей и хорошей погоды, а нам всем – здоровья», – прокомментировал награду актер.

Спецприз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Константина Сергеевича Станиславского Хабенский получил из рук худрука Театра Наций Евгения Миронова, возглавившего жюри основного конкурса фестиваля в этом году.

Константин Хабенский получил спецприз ММКФ «Верю. Константин Станиславский»
фото: пресс-служба ММКФ

«Это мой товарищ, мой друг, представитель выдающейся питерской школы. Он серьезно занимается актерской профессией, у него много наград. Но ему этого оказалось мало, и тогда он поехал по городам и селам и стал заниматься с молодыми ребятами – так образовалось движение "Оперение", где дети учатся быть открытыми миру. Он создал благотворительный фонд, он спасает людей. И они ему верят. С недавних пор он возглавил серьезный театр – он пришел туда, где огромную труппу было необходимо увлечь, повести за собой, заразить своей творческой энергией. И ему поверили. Мы, к сожалению, только один раз встретились с ним на съемочной площадке. Но, знаете, есть поговорка: "С ним хоть в разведку". Так вот с ним можно полететь в космос. Это проверено. Потому что я верю», – сказал Миронов о лауреате премии.

44-й ММКФ проходит в Москве с 26 августа по 2 сентября. В основном конкурсе будет представлено 13 картин.
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Константин Хабенский получил спецприз ММКФ «Верю. Константин Станиславский» фотографии
Константин Хабенский получил спецприз ММКФ «Верю. Константин Станиславский» фотографии
Константин Хабенский получил спецприз ММКФ «Верю. Константин Станиславский» фотографии
Константин Хабенский получил спецприз ММКФ «Верю. Константин Станиславский» фотографии
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