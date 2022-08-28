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Джеффри Дин Морган переберется к «Пацанам»

28 августа
2022 год

Новости кино >>
28 августа 2022

Джеффри Дин Морган получил секретную роль в четвертом сезоне «Пацанов», уверяет THR.

Джеффри Дин Морган / Дженсен Эклз
фото: ew.com

Появление исполнителя роли Нигана из «Ходячих мертвецов» в другом популярном телевизионном комиксе ознаменует воссоединение актера с шоураннером Эриком Крипке. Ранее они сотрудничали на съемках «Сверхъестественного», где одну из главных ролей играл Дженсен Эклз, появившийся в третьем сезоне «Пацанов».

Релиз продолжения запланирован на 2023 год. Именно тогда к зрителям вернутся полюбившиеся герои Карла Урбана, Энтони Старра, Джека Куэйда и других.
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