Джеффри Дин Морган переберется к «Пацанам»

Джеффри Дин Морган
получил секретную роль в четвертом сезоне «Пацанов
», уверяет THR
.
Появление исполнителя роли Нигана из «Ходячих мертвецов
» в другом популярном телевизионном комиксе ознаменует воссоединение актера с шоураннером Эриком Крипке
. Ранее они сотрудничали на съемках «Сверхъестественного
», где одну из главных ролей играл Дженсен Эклз
, появившийся в третьем сезоне «Пацанов».
Релиз продолжения запланирован на 2023 год. Именно тогда к зрителям вернутся полюбившиеся герои Карла Урбана
, Энтони Старра
, Джека Куэйда
и других.
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