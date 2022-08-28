Обри Плаза поселится в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы

Обри Плаза
получила роль в новой картине Фрэнсиса Форда Копполы
«Мегалополис», сообщает Deadline
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Впервые о проекте, сценарий которого написал сам режиссер, стало известно еще на Каннском кинофестивале в 2001 году, но теракты 11 сентября помешали ему осуществить задуманное. По сюжету архитектор, задумавший построить в Нью-Йорке утопию, находит сопротивление в лице мэра города. Впрочем, лента не ограничится лишь двумя героями, Коппола обещает эпическую историю о политических амбициях, гении и противоречивой любви.
Производство «Мегалополиса» должно стартовать этой осенью, бюджет составить чуть менее 100 млн долларов. Ранее к фильму присоединились Адам Драйвер
, Форест Уитакер
, Натали Эммануэль
, Джон Войт
и Лоренс Фишбёрн
.
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