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Обри Плаза поселится в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы

28 августа
2022 год

Новости кино >>
28 августа 2022
Обри Плаза получила роль в новой картине Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис», сообщает Deadline.

Обри Плаза поселится в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы
фото: reddit.com

Впервые о проекте, сценарий которого написал сам режиссер, стало известно еще на Каннском кинофестивале в 2001 году, но теракты 11 сентября помешали ему осуществить задуманное. По сюжету архитектор, задумавший построить в Нью-Йорке утопию, находит сопротивление в лице мэра города. Впрочем, лента не ограничится лишь двумя героями, Коппола обещает эпическую историю о политических амбициях, гении и противоречивой любви.

Производство «Мегалополиса» должно стартовать этой осенью, бюджет составить чуть менее 100 млн долларов. Ранее к фильму присоединились Адам Драйвер, Форест Уитакер, Натали Эммануэль, Джон Войт и Лоренс Фишбёрн.
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Обри Плаза поселится в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы фотографии
Обри Плаза поселится в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы фотографии
Обри Плаза поселится в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы фотографии
Обри Плаза поселится в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы фотографии
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