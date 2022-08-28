«Обитель зла» отправили на покой

Сериал Netflix по игровой серии Resident Evil закрыли после первого сезона. По информации Collider
, поводом могли послужить низкие рейтинги и отрицательные отзывы критиков и зрителей. На агрегаторе Rotten Tomatoes свежесть адаптации составила 22 %, а на Metacritic пользователи оценили ее всего на 1,4.
Премьера «Обители зла
» состоялась чуть более месяца назад, и у нее было довольно сильное начало: шоу дебютировало на втором месте в списке «самых просматриваемых» стримингового сервиса, однако оно не смогло заинтересовать зрителей настолько, чтобы они посмотрели его полностью или хотя бы еще несколько эпизодов.
Образ знаменитого антагониста Альберта Вескера в сериале воплотил Лэнс Реддик
, что уже вызвало непонимание многих фанатов культовой серии. Компанию актеру составили Элла Балинска
, Тамара Смарт, Аделин Рудольф, Паола Нуньес и Сиена Агудонг, опять же подвергшиеся критике.
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Хроники Джилл и Элис: История создания Вселенной «Обители зла»
Впервые об экранизации заговорили в 2019 году. Ее шоураннером выступил Эндрю Дабб, а за постановку первых двух эпизодов отвечал Бронвен Хьюз. События развернулись в двух временных линиях. Зрителям рассказали про четырнадцатилетних сестер Джейд и Билли, приехавших к отцу Альберту Вескеру в искусственно созданный корпоративный город Нью-Раккун-сити. Девочки в конце концов узнают о его темных тайнах, способных разрушить мир. Затем мы переносимся на десятилетие вперед, когда на Земле осталось менее 15 млн человек и шесть миллиардов монстров – людей и животных, зараженных Т-вирусом. Тридцатилетняя Джейд Вескер пытается выжить в новых условиях, в то время как секреты прошлого продолжают преследовать ее.
Первая часть Resident Evil вышла в 1996-м, а в 2002-м появилась и первая киноверсия — «Обитель зла
» с Миллой Йовович
от компании Constantin Film, отвечающей и за разработку сериала. Впоследствии вселенная обросла еще пятью фильмами и парочкой мультфильмов. Помимо телешоу, в 2021-м вышла новая киноверсия «Обитель зла: Раккун-Сити
» с Каей Скоделарио
в образе Клэр Редфилд и Ханной Джон-Кэймен
в роли Джилл Валентайн, также не понравившаяся критикам, но более благосклонно принятая поклонниками. А впереди зрителей ожидает новый анимационный сериал «Обитель зла: Бесконечная тьма
» про Клэр и Леона.
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