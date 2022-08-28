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«Обитель зла» отправили на покой

28 августа
2022 год

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28 августа 2022

Сериал Netflix по игровой серии Resident Evil закрыли после первого сезона. По информации Collider, поводом могли послужить низкие рейтинги и отрицательные отзывы критиков и зрителей. На агрегаторе Rotten Tomatoes свежесть адаптации составила 22 %, а на Metacritic пользователи оценили ее всего на 1,4.

«Обитель зла» отправили на покой

Премьера «Обители зла» состоялась чуть более месяца назад, и у нее было довольно сильное начало: шоу дебютировало на втором месте в списке «самых просматриваемых» стримингового сервиса, однако оно не смогло заинтересовать зрителей настолько, чтобы они посмотрели его полностью или хотя бы еще несколько эпизодов.

Образ знаменитого антагониста Альберта Вескера в сериале воплотил Лэнс Реддик, что уже вызвало непонимание многих фанатов культовой серии. Компанию актеру составили Элла Балинска, Тамара Смарт, Аделин Рудольф, Паола Нуньес и Сиена Агудонг, опять же подвергшиеся критике.

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Впервые об экранизации заговорили в 2019 году. Ее шоураннером выступил Эндрю Дабб, а за постановку первых двух эпизодов отвечал Бронвен Хьюз. События развернулись в двух временных линиях. Зрителям рассказали про четырнадцатилетних сестер Джейд и Билли, приехавших к отцу Альберту Вескеру в искусственно созданный корпоративный город Нью-Раккун-сити. Девочки в конце концов узнают о его темных тайнах, способных разрушить мир. Затем мы переносимся на десятилетие вперед, когда на Земле осталось менее 15 млн человек и шесть миллиардов монстров – людей и животных, зараженных Т-вирусом. Тридцатилетняя Джейд Вескер пытается выжить в новых условиях, в то время как секреты прошлого продолжают преследовать ее.

Первая часть Resident Evil вышла в 1996-м, а в 2002-м появилась и первая киноверсия — «Обитель зла» с Миллой Йовович от компании Constantin Film, отвечающей и за разработку сериала. Впоследствии вселенная обросла еще пятью фильмами и парочкой мультфильмов. Помимо телешоу, в 2021-м вышла новая киноверсия «Обитель зла: Раккун-Сити» с Каей Скоделарио в образе Клэр Редфилд и Ханной Джон-Кэймен в роли Джилл Валентайн, также не понравившаяся критикам, но более благосклонно принятая поклонниками. А впереди зрителей ожидает новый анимационный сериал «Обитель зла: Бесконечная тьма» про Клэр и Леона.
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