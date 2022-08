По «Дюне» создают еще одну игру

фото: Dune: Spice Wars

В рамках церемонии открытия игровой выставки Gamescom публике представили трейлер ММО с открытым миром и элементами выживания под названием Dune Awakening. Эта игра, как и « Дюна Дени Вильнёва , основана на романе Фрэнка Герберта.За разработку ММО-игры, выполненной в стилистике фильмов Вильнёва, отвечает студия Funcom, ответственная за Conan Exiles. Релиз состоится на ПК, PS5 и Xbox Series X/S, но его дата пока неизвестна.Это не единственная игра от Funcom по знаменитому роману. В конце 2021-го на церемонии вручения наград The Game Awards 2021 студия анонсировала стратегию в реальном времени Dune: Spice Wars, которая в апреле этого года вышла в раннем доступе в Steam на ПК.По «Дюне» Герберта создано несколько видеоигр. Первая Dune, разработанная французской компанией Cryo Interactive, увидела свет в 1992-м. В том же году вышла Dune II: battle for Arrakis от Westwood Studios, ставшая одной из первых RTS в истории игровой индустрии и послужившая стартом для серии, включающей в себя Dune 2000 и Emperor: Battle for Dune. Сама Cryo в 2001-м выпустила Frank Herbert's Dune, после чего обанкротилась.