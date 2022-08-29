Виктория Толстоганова и Ольга Сутулова снимаются в новой экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось»

В День российского кино, 27 августа, в Москве стартовали съемки новой экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Согласно пресс-службе Киностудии им. М. Горького, отвечающей за производство картины Ирины Волковой, мелодрама получила название «Вера».
«Главное, что нужно знать о нашем новом проекте "Вера" – это ни в коем случае не ремейк фильма, снятого на Киностудии им. М. Горького сорок лет назад. Это совершенно новая актуальная экранизация знаменитой повести, в которой центральной станет линия мамы Ромки – Веры. Это новый современный сценарий, он ближе к литературному источнику. И новая современная постановка. В конце фильма будет другой финал истории. Какой? Узнаете на премьере. Мы собрали яркий каст и сильную команду, ожидания самые позитивные», – рассказала генеральный продюсер фильма Лика Бланк.
По сюжету Вера в исполнении Виктории Толстогановой живет исключительно проблемам своей семьи: вечно болеющего мужа Кости и пятнадцатилетнего сына Ромки. Вообще-то Веру все устраивает, пока на горизонте вдруг не появляется первая любовь ее супруга – красавица Людмила с дочерью Юлей. В последней – как раз ничего особенного нет, но, как назло, именно этой девочкой увлекается Ромка. Теперь героиня всерьез думает о разводе и размене квартиры, пытается вынудить сына отдалиться от Юльки.
фото: пресс-служба Киностудии Горького
«Сейчас я только вхожу в роль Веры. Чувствую, как она выглядит изнутри. Так как это совсем не я, мне важно это ощущать – понимать, что я в каком-то другом теле нахожусь. Своей мамы, например. Мне это очень помогает. Я думаю о своей маме, когда начинаю эту роль играть. А там будет видно», – поведала о своей героине Виктория Толстоганова.
Образ Людмилы, мамы Юльки, воплотит Ольга Сутулова. Актрисе «кажется, фильмы о любви – это безопасная зона для того, чтобы говорить об очень важных вещах. Об уважении к свободе и пространству другого человека, к его границам. Об отношении к нашим детям и о том, что мы в них вкладываем. Людмила мне всегда казалась очень свободным бунтующим против системы персонажем, который заботится о себе, заботится о своих близких. То есть речь не о любви вообще, а об обычной конкретной любви – к своему ребенку и к себе. И в советском фильме, и у нас она выделяется – одеждой, стилем. Она ценит уникальность».
«Моя героиня – мама Алёны Старцевой, дама респектабельная. C Верой у нее есть родительский контакт, они даже переписывают друг у друга выкройки вязания. А моя героиня всеми правдами и неправдами пытается влюбить в свою дочку главного героя Романа. Я в предвкушении, очень хочется верить, что фильм получится душевный. Понятное дело, будут сравнивать тот фильм и этот. Мне кажется, что тут важно сыграть искренне и передать эту историю с новым современным ощущением. Я верю, у нас это получится», – говорит Наталья Бочкарёва.
Сценаристка «очень волновалась, когда бралась за эту работу. Нужно было рассказать историю по-новому, вытащить темы, актуальные для современных людей, в том числе для подростков. Но идеи пришли в процессе. В повести в равной степени описаны как отношения взрослых, так и отношения подростков. Мы сделали акцент на взрослых. Грубо говоря, получилась история о том, как сложно и необходимо вовремя отпускать от себя подросших детей. А самым сложным стали детали. Например, какие были отделы в центральном универмаге или как происходил обмен квартир? Оказалось, что не так уж много информации сохранилось».
фото: пресс-служба Киностудии Горького
Первый съемочный день прошел в Москве, в здании той самой школы, где снимался знаменитый фильм Ильи Фрэза «Вам и не снилось…». Основной блок съемок пройдет с августа по ноябрь в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. Фильм создается при поддержке Министерства культуры РФ. Прокат запланирован на 2023 год.
По словам режиссера картины Ирины Волковой, «это будет совсем другое кино. Мы хотим разобраться, что не так с мамой? Потому что у взрослых тоже бывают травмы. До сих пор многие родители пытаются закрывать глаза на свои проблемы, на свою собственную не состоявшуюся личную жизнь. Из-за этого относятся к детям, как к собственности, и не дают им жить по-своему. У Веры – глубокая драматическая роль, именно она – рычаг всей истории. И нам нужна была актриса, которая сможет это воплотить. В итоге у нас очень хороший каст – актеры очень глубокие. Причем детей играют практически дебютанты. Мы их очень долго искали, больше двух месяцев, чтобы сложился хороший ансамбль – вне времени».
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