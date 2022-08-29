«Клоуны-убийцы из космоса» доберутся до геймеров

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«Dомашний» покажет мелодраму «Где живет Надежда?» с Ларисой Удовиченко и Евгенией Дмитриевой

Виктория Толстоганова и Ольга Сутулова снимаются в новой экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось»

28 августа

По «Дюне» создают еще одну игру

На сей раз студия Funcom готовит ММО с открытым миром и элементами выживания под названием Dune Awakening