«Клоуны-убийцы из космоса» доберутся до геймеров

Фантастическая пародия на ужасы «Клоуны-убийцы из космоса» 1988 года внезапно получила игровую адаптацию. Трейлер асимметричного многопользовательского хоррора Killer Klowns from Outer Space: The Game был представлен на выставке Gamescom.
Проект разрабатывается студией Teravision Games во главе с Рэнди Гринбэком, до этого превратившим в мультиплеерную игру классический ужастик «Пятница, 13-е», при участии создателей фильма братьев Чиодо, выступающих в качестве исполнительных продюсеров. За музыку отвечает композитор оригинала Джон Массари.
Геймеры смогут примерить на себя костюмы трех инопланетных клоунов-убийц и начать охоту на людей по большой случайно сгенерированной карте с меняющимся окружением. За жертв предстоит играть семерым игрокам, чья задача заключается в выживании и отражении вторжения инопланетян.
Релиз намечен на начало 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Xbox One.
«Клоуны-убийцы из космоса» повествуют о том, как около небольшого городка ночью садится корабль инопланетян. Двое влюбленных, оказавшихся на месте посадки, с изумлением наблюдают необычного вида корабль и его обитателей – странных существ в виде разнообразных клоунов. Проникнув в звездолет, молодые люди узнают жуткую тайну миссии пришельцев. Эти симпатичные клоуны оказались бездушными убийцами, рассматривающими людей только как пищу. На беспечный городок началось нашествие клоунов, которые развернули охоту на людей, закутывая жертвы в эластичные коконы. Среди всеобщего ужаса и паники только молодой шериф Майкл находит мужество вступить в схватку с внеземными чудовищами. В фильме сыграли Грант Крэймер, Сьюзен Снайдер, Джон Аллен Нельсон, Джон Вернон и Роял Дано.
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