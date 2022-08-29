Вдовиченков, Дюжев, Сычёв и Кокорин вернулись в «Ресторан по понятиям»

«Мы так были рады видеть друг друга, обнимались. У нас очень хорошая творческая команда. Я хочу, чтобы мой герой во втором сезоне стал более искренним, где-то более нелепым, смешным, чудаковатым. Именно за это мы и любим Кильку. Этим он полюбился в первом сезоне. Пожелаем нашему кораблю хороших съемок, находок и крепкой дружной работы, ура!», — прокомментировал старт съемок Иван Кокорин.
По сюжету во втором сезоне авантюрной комедии четыре бывших вора-рецидивиста, завязавшие с преступным прошлым, тихо и законно ведут бизнес рестораторов. Но появление прямого конкурента — веганского ресторана — выбивает их из колеи мирной жизни. И парни, на самом деле истосковавшиеся по адреналину романтики «джентльменов удачи», готовы использовать свои старые навыки, чтобы лихо устранить соперников «по понятиям».
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