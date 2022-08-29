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Вдовиченков, Дюжев, Сычёв и Кокорин вернулись в «Ресторан по понятиям»

29 августа
2022 год

Новости кино >>
29 августа 2022

Начались съемки второго сезона сериала «Ресторан по понятиям» для онлайн-кинотеатра Premier. В первый съемочный день на площадке были все персонажи, полюбившиеся зрителям из первого сезона: Шустрый, Кощей, Кувалда и Килька в исполнении Владимира Вдовиченкова, Владимира Сычёва, Дмитрия Дюжева и Ивана Кокорина, уточняет пресс-служба сервиса.

Вдовиченков, Дюжев, Сычёв и Кокорин вернулись в «Ресторан по понятиям»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

«Мы так были рады видеть друг друга, обнимались. У нас очень хорошая творческая команда. Я хочу, чтобы мой герой во втором сезоне стал более искренним, где-то более нелепым, смешным, чудаковатым. Именно за это мы и любим Кильку. Этим он полюбился в первом сезоне. Пожелаем нашему кораблю хороших съемок, находок и крепкой дружной работы, ура!», — прокомментировал старт съемок Иван Кокорин.

По сюжету во втором сезоне авантюрной комедии четыре бывших вора-рецидивиста, завязавшие с преступным прошлым, тихо и законно ведут бизнес рестораторов. Но появление прямого конкурента — веганского ресторана — выбивает их из колеи мирной жизни. И парни, на самом деле истосковавшиеся по адреналину романтики «джентльменов удачи», готовы использовать свои старые навыки, чтобы лихо устранить соперников «по понятиям».

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Владимир Сычёв «ждал первого съемочного дня. Соскучился по своему Кощею и с огромным удовольствием вошел в образ. У моего персонажа в этом сезоне появятся отношения и будет еще много сюрпризов».

Режиссером продолжения вновь стал Давид Дадунашвили, работавший над первыми сериями. Продюсерами выступают Сарик и Гевонд Андреасяны. В сериале также заняты Иван Охлобыстин, Кай Метов, Виктория Богатырёва и другие. Во втором сезоне будет десять серий по 24 минуты. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Premier, а затем комедия выйдет на ТНТ.
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Вдовиченков, Дюжев, Сычёв и Кокорин вернулись в «Ресторан по понятиям» фотографии
Вдовиченков, Дюжев, Сычёв и Кокорин вернулись в «Ресторан по понятиям» фотографии
Вдовиченков, Дюжев, Сычёв и Кокорин вернулись в «Ресторан по понятиям» фотографии
Вдовиченков, Дюжев, Сычёв и Кокорин вернулись в «Ресторан по понятиям» фотографии
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