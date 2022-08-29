Объявлены итоги финального питчинга лаборатории «Ленфильм-дебют»

На защитах были представлены проекты «Ноль целых» Марии Барсуковой, «В режиме полета» Александра Варенникова, «Теплица» Вероники Горбушиной, «В глубину» Никиты Грушина, «Малика» Натальи Калашниковой, «Сиделка» Юлии Калининой, «Крым наш» Владимира и Елены Копцевых, «Счастлив, когда ты нет» Игоря Марченко, «Северная станция» Сергея Овечко и «У подножья гор» Дениса Спиридонова.
В число экспертов, оценивающих работы, вошли заместитель начальника отдела производства игровых национальных фильмов Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Арина Шакун, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Фёдор Щербаков, вице-президент Гильдии продюсеров России Сергей Сельянов, основатель и соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio Фёдор Бондарчук, генеральный директор «МТС Медиа»/KION Игорь Мишин, генеральный директор компании 1-2-3 Production Иван Голомовзюк, генеральный продюсер студии Metrafilms Артём Васильев, ведущий продюсер киностудии Look Film Анна Тихонова, продюсер видеосервиса Start Георгий Шабанов, генеральный директор «Пан-Атлантик Студио» Екатерина Филиппова, генеральный продюсер кинокомпании «Телесто» Елена Гликман, генеральный директор кинокомпании «Друг друга» Сергей Корнихин, глава кинокомпании Vita Aktiva Юлия Мишкинене, креативный продюсер кинокомпании «Водород» Алина Тяжова и заместитель исполнительного директора фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Николай Ларионов. Также среди экспертов были режиссер Александр Сокуров, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов и кураторы лаборатории Наталия Мещанинова и главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов.
фото: пресс-служба лаборатории
После питчинга участники отправились на индивидуальные встречи с продюсерами, по результатам которых в скором времени может стать известно о запуске в производство представленных проектов. На данный момент реализацией уже двух историй заинтересовалась киностудия «Ленфильм». Кроме того, по итогам работы лаборатории руководство студии приняло решение о продлении программы и открытии нового набора уже этой осенью.
По словам Анны Гудковой, «работая над каждым отдельным сценарием во время лаборатории, не видишь общей картины, этой цельности когорты молодых авторов, выходящих в профессиональную жизнь. Мне кажется невероятно важным то, как честно наши участники работали над своими проектами, как храбро они смотрят вокруг себя, и, что еще труднее, внутрь себя, и видят и общественные, и личные, и социальные проблемы. При этом они умеют облечь это в легкую живую форму, в которой есть место и юмору, и любви, и приключениям, и жанру. Среди наших проектов были и триллеры, и комедии, и мелодрамы. Там совершенно разные герои, разные рамки, время действия, регионы. В целом я думаю, что это был удивительно удачный опыт. И я чрезвычайно рада тому, что Ленфильм планирует продолжить эту историю».
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