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Объявлены итоги финального питчинга лаборатории «Ленфильм-дебют»

29 августа
2022 год

Новости кино >>
29 августа 2022
В Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм» состоялся финальный питчинг сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют», ставший итоговым событием полугодового курса, в течение которого авторы десяти отобранных проектов разрабатывали свои дебютные сценарии под руководством мастеров Анны Гудковой, Александры Васнецовой и индивидуальных кураторов Бориса Хлебникова, Наталии Мещаниновой, Анны Пармас, Александра Велединского, Бакура Бакурадзе, Любови Мульменко, Андрея Прошкина, Николая Хомерики и Андрея Апостолова. Инициатором и руководителем лаборатории выступила продюсер компании «СТВ» и основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Объявлены итоги финального питчинга лаборатории «Ленфильм-дебют»
фото: пресс-служба лаборатории

На защитах были представлены проекты «Ноль целых» Марии Барсуковой, «В режиме полета» Александра Варенникова, «Теплица» Вероники Горбушиной, «В глубину» Никиты Грушина, «Малика» Натальи Калашниковой, «Сиделка» Юлии Калининой, «Крым наш» Владимира и Елены Копцевых, «Счастлив, когда ты нет» Игоря Марченко, «Северная станция» Сергея Овечко и «У подножья гор» Дениса Спиридонова.

В число экспертов, оценивающих работы, вошли заместитель начальника отдела производства игровых национальных фильмов Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Арина Шакун, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Фёдор Щербаков, вице-президент Гильдии продюсеров России Сергей Сельянов, основатель и соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio Фёдор Бондарчук, генеральный директор «МТС Медиа»/KION Игорь Мишин, генеральный директор компании 1-2-3 Production Иван Голомовзюк, генеральный продюсер студии Metrafilms Артём Васильев, ведущий продюсер киностудии Look Film Анна Тихонова, продюсер видеосервиса Start Георгий Шабанов, генеральный директор «Пан-Атлантик Студио» Екатерина Филиппова, генеральный продюсер кинокомпании «Телесто» Елена Гликман, генеральный директор кинокомпании «Друг друга» Сергей Корнихин, глава кинокомпании Vita Aktiva Юлия Мишкинене, креативный продюсер кинокомпании «Водород» Алина Тяжова и заместитель исполнительного директора фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Николай Ларионов. Также среди экспертов были режиссер Александр Сокуров, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов и кураторы лаборатории Наталия Мещанинова и главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов.

Объявлены итоги финального питчинга лаборатории «Ленфильм-дебют»
фото: пресс-служба лаборатории

После питчинга участники отправились на индивидуальные встречи с продюсерами, по результатам которых в скором времени может стать известно о запуске в производство представленных проектов. На данный момент реализацией уже двух историй заинтересовалась киностудия «Ленфильм». Кроме того, по итогам работы лаборатории руководство студии приняло решение о продлении программы и открытии нового набора уже этой осенью.

По словам Анны Гудковой, «работая над каждым отдельным сценарием во время лаборатории, не видишь общей картины, этой цельности когорты молодых авторов, выходящих в профессиональную жизнь. Мне кажется невероятно важным то, как честно наши участники работали над своими проектами, как храбро они смотрят вокруг себя, и, что еще труднее, внутрь себя, и видят и общественные, и личные, и социальные проблемы. При этом они умеют облечь это в легкую живую форму, в которой есть место и юмору, и любви, и приключениям, и жанру. Среди наших проектов были и триллеры, и комедии, и мелодрамы. Там совершенно разные герои, разные рамки, время действия, регионы. В целом я думаю, что это был удивительно удачный опыт. И я чрезвычайно рада тому, что Ленфильм планирует продолжить эту историю».
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Бакур БакурадзеФёдор БондарчукАртём ВасильевАлександр ВелединскийЕлена ГликманИван ГоломовзюкАнна ГудковаНаталья ДроздВладимир КопцевЕлена КопцеваСергей КорнихинНиколай Ларионов (IV)Игорь Марченко (II)Наталия МещаниноваИгорь МишинЮлия МишкиненеЛюбовь МульменкоСергей ОвечкоАнна ПармасАндрей ПрошкинСергей СельяновАлександр СокуровАнна Тихонова (II)Екатерина ФилипповаБорис ХлебниковНиколай ХомерикиГеоргий ШабановФёдор Щербаков (II)

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Объявлены итоги финального питчинга лаборатории «Ленфильм-дебют» фотографии
Объявлены итоги финального питчинга лаборатории «Ленфильм-дебют» фотографии
Объявлены итоги финального питчинга лаборатории «Ленфильм-дебют» фотографии
Объявлены итоги финального питчинга лаборатории «Ленфильм-дебют» фотографии
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