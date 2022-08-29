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Начались съемки третьего сезона «Крепких орешков»

29 августа
2022 год

Новости кино >>
29 августа 2022
Начались съемки третьего сезона детектива «Крепкие орешки». Согласно пресс-службе Пятого канала, отвечающего за производство продолжения вместе с кинокомпанией «Триикс Медиа», команду оперативников Лаврова и Романова пополнит еще одна пара «крепких орешков». Съемки 32-серийного продолжения продлятся до весны.

Начались съемки третьего сезона «Крепких орешков»
фото: пресс-служба Пятого канала

В новом сезоне оперативников будет четверо. По сюжету в управлении полиции по Комендатскому району произошли кадровые изменения. Сюда из Купчинского управления переводят дерзкого капитана Виктора Ульянова и московского мажора капитана Олега Орлова. После их появления в отделе началось негласное соревнование между «старичками» и «молодыми» за раскрываемость дел и похвалу от начальства. Опыт столкнулся с прытью.

«Не сомневаюсь, что этот сезон будет еще интереснее. Много жизненных историй, которые позволят увидеть наших героев вне работы. У авторов сценария удачно получилось вплести жизненные ситуации персонажей в расследования. Очень соскучился по партнерам, по всей съемочной группе. Мы уже как одна семья, что очень важно», — рассказал актер Борис Бедросов.

Начались съемки третьего сезона «Крепких орешков»
фото: пресс-служба Пятого канала


Остроты сюжету добавляет и то, что новые сотрудники отдела – Орлов и Ульянов – такие же противоположности друг друга, как Лавров и Романов. Для Ульянова важно быстро получить результат, а цель всегда оправдывает средства. Орлов – сын высокопоставленного московского чиновника, но своим происхождением не кичится и старается это скрывать. Он и в Петербург-то переехал из столицы только для того, чтобы доказать себе и своему отцу, что он может всего добиться сам. Напарники встретили «золотого мальчика» без особой симпатии.

По словам режиссера сериала Дмитрия Аверина, «оба новых персонажа – амбициозные ребята, постоянно подкалывают друг друга. Будут конфликт, конкуренция, противостояние. К тому же мы получаем некий четырехугольник из героев, где все друг с другом соперничают, отсюда и большое число интересных сюжетных ходов как рабочих, так и личных».
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Начались съемки третьего сезона «Крепких орешков» фотографии
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