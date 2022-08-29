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Елена Подкаминская ищет настоящую любовью в трейлере комедии «Ева, рожай!»

29 августа
2022 год

Новости кино >>
29 августа 2022
В сети появился трейлер романтической комедии «Ева, рожай!» режиссёра Никиты ГрамматиковаФемида видит»).


Ева — талантливая преподавательница танцев. У нее есть все составляющие жизни свободной 38-летней женщины: любимая работа, регулярный любовник, квартира в ипотеку и безостановочные просьбы о помощи от родных. Казалось, так может продолжаться вечно. Но однажды Ева узнает, что «любовь всей ее жизни» женился и стал отцом. Эта новость заставляет ее изменить приоритеты, всерьез заняться личной жизнью и осознать… что она понятия не имеет, как и с кем строить «здоровые отношения». А когда твоя цель не просто найти любимого мужчину, но и создать с ним семью, возникает вопрос: чему верить — влечению, голове или сердцу?

Главные роли в сериале сыграли Елена Подкаминская, Алёна Хмельницкая, Галина Польских, Анатолий Белый, Дмитрий Чеботарёв, Сергей Епишев, Елизавета Мартинес Карденас, Наталья Ноздрина, Всеволод Болдин, Артём Ешкин, Павел Савинков, Вероника Волоха, Елена Валюшкина, Андрей Жилин, Анастасия Микульчина и другие.

«Мне всегда интересны роли, где героиня способна проявить характер и преодолеть свалившиеся на нее испытания, — рассказывает Елена Подкаминская. — Моя Ева в ситуации кризиса и личного провала задает себе вопрос: «А что со мной не так?» При этом она начинает оценивать себя и окружающих другими глазами и ставит себе новые цели. А если учесть непредсказуемость ее реакций, резкость характера, реактивность и порой нелогичность поступков, создающих дополнительные проблемы, наблюдать, как моя героиня в своем развитии существует, иногда бывает и грустно, и очень забавно».

Елена Подкаминская ищет настоящую любовью в трейлере комедии «Ева, рожай!»

Чтобы исполнить роль профессиональной танцовщицы, Елена Подкаминская еще за три месяца до старта проекта погрузилась в тренировки. По скромным подсчетам, за время подготовки и самих съемок актриса провела на паркете более ста часов. Хореографом-постановщиком проекта выступил танцор, хореограф и преподаватель Александр Могилев, известный постановками в шоу «Танцы».

«Мне кажется, самой Лене ближе все-таки классические стили — модерн или контемпорари. Она актриса, поэтому выдавать эмоции через тело ей комфортно и понятно, ей важно танцевать «о чем-то». В каждом нашем танце заложена история, есть объяснение каждому жесту. Наверное, во многом поэтому самый драматичный танец сезона получился у Лены лучше всего», — рассказывает Александр Могилев.

Премьера сериала «Ева, рожай!» состоится на видеосервисе START 20 сентября.
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Елена Подкаминская ищет настоящую любовью в трейлере комедии «Ева, рожай!» фотографии
Елена Подкаминская ищет настоящую любовью в трейлере комедии «Ева, рожай!» фотографии
Елена Подкаминская ищет настоящую любовью в трейлере комедии «Ева, рожай!» фотографии
Елена Подкаминская ищет настоящую любовью в трейлере комедии «Ева, рожай!» фотографии
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