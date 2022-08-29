Елена Подкаминская ищет настоящую любовью в трейлере комедии «Ева, рожай!»

В сети появился трейлер романтической комедии «Ева, рожай!
» режиссёра Никиты Грамматикова
(«Фемида видит
»).
Ева — талантливая преподавательница танцев. У нее есть все составляющие жизни свободной 38-летней женщины: любимая работа, регулярный любовник, квартира в ипотеку и безостановочные просьбы о помощи от родных. Казалось, так может продолжаться вечно. Но однажды Ева узнает, что «любовь всей ее жизни» женился и стал отцом. Эта новость заставляет ее изменить приоритеты, всерьез заняться личной жизнью и осознать… что она понятия не имеет, как и с кем строить «здоровые отношения». А когда твоя цель не просто найти любимого мужчину, но и создать с ним семью, возникает вопрос: чему верить — влечению, голове или сердцу?
Главные роли в сериале сыграли Елена Подкаминская
, Алёна Хмельницкая
, Галина Польских
, Анатолий Белый
, Дмитрий Чеботарёв
, Сергей Епишев
, Елизавета Мартинес Карденас
, Наталья Ноздрина
, Всеволод Болдин
, Артём Ешкин
, Павел Савинков
, Вероника Волоха
, Елена Валюшкина
, Андрей Жилин
, Анастасия Микульчина
и другие.
«Мне всегда интересны роли, где героиня способна проявить характер и преодолеть свалившиеся на нее испытания
, — рассказывает Елена Подкаминская. — Моя Ева в ситуации кризиса и личного провала задает себе вопрос: «А что со мной не так?» При этом она начинает оценивать себя и окружающих другими глазами и ставит себе новые цели. А если учесть непредсказуемость ее реакций, резкость характера, реактивность и порой нелогичность поступков, создающих дополнительные проблемы, наблюдать, как моя героиня в своем развитии существует, иногда бывает и грустно, и очень забавно
».
Чтобы исполнить роль профессиональной танцовщицы, Елена Подкаминская еще за три месяца до старта проекта погрузилась в тренировки. По скромным подсчетам, за время подготовки и самих съемок актриса провела на паркете более ста часов. Хореографом-постановщиком проекта выступил танцор, хореограф и преподаватель Александр Могилев
, известный постановками в шоу «Танцы».
«Мне кажется, самой Лене ближе все-таки классические стили — модерн или контемпорари. Она актриса, поэтому выдавать эмоции через тело ей комфортно и понятно, ей важно танцевать «о чем-то». В каждом нашем танце заложена история, есть объяснение каждому жесту. Наверное, во многом поэтому самый драматичный танец сезона получился у Лены лучше всего
», — рассказывает Александр Могилев.
Премьера сериала «Ева, рожай!
» состоится на видеосервисе START 20 сентября.
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