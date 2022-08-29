Елена Подкаминская ищет настоящую любовью в трейлере комедии «Ева, рожай!»

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В продолжении появятся еще два ключевых персонажа

29 августа

Объявлены итоги финального питчинга лаборатории «Ленфильм-дебют»

Реализацией двух проектов заинтересовалась киностудия «Ленфильм», которая также решила продлить программу и открыть новый набор уже этой осенью