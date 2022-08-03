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Дарья Щербакова и Олег Назаров сыграли в мелодраме «Когда ты мама»

3 августа
2022 год

Новости кино >>
3 августа 2022
Дарья Щербакова и Олег Назаров снялись в четырехсерийной мелодраме «Когда ты мама». О завершении съемок сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Дарья Щербакова и Олег Назаров сыграли в мелодраме «Когда ты мама»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня Марина и ее муж Евгений — прекрасная пара, только бездетная, а свекровь требует внуков. Пройдя все медицинские исследования, супруги решаются на ЭКО. А свекровь решает по-своему устроить судьбу сына и находит ему другую – молодую и здоровую Леночку. Только не знает, что та беременна от другого мужчины, который её бросил, и ей тоже нужно быстро найти себе мужа. Пока Марина занимается здоровьем, Евгений не теряет времени даром – план мамы срабатывает. В то же время Марина, помогая маленькой потерявшейся девочке, попадает в дом к её отцу-одиночке Дмитрию. Она находит отдушину, посвящая всю себя девочке и вдохновляя Дмитрия найти в себе силы жить дальше.

«Отношения моей героини с мужем довольно непростые из-за того, что в них присутствует третий человек – его мать. Вопреки своему терпению, она все же показывает свой характер – это правильно. Наш проект демонстрирует, к чему может привести такая ситуация», — отметила Дарья Щербакова.

В актерский состав сериала также вошли Михаил Инчин, Кристина Соболева, Дмитрий Гудочкин, Марта Евстигнеева и другие.
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