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Релиз уже отснятого фильма «Бэтгёрл» отменен

3 августа
2022 год

Новости кино >>
3 августа 2022

Студия Warner Bros. отменила релиз уже отснятого супергеройского фильма «Бэтгерл». Премьера нового проекта DC не состоится ни на стриминговом сервисе HBO Max, где она изначально ожидалась в 2022 году, ни в кинотеатрах, пишет Variety.

Релиз уже отснятого фильма «Бэтгёрл» отменен

Такое решение связано со слиянием Warner Bros. с Discovery и образованием нового конгломерата Warner Bros. Discovery, который отдает приоритет блокбастерам для показа в кинотеатрах. Инсайдеры утверждают, что решение связанно именно с новой политикой компании, а не с качеством фильма.

Над проектом работали режиссеры Адиль Эль Арби и Билаль Фалла. Образ Бэтгерл воплотила Лесли Грейс, ее отца сыграл Джей Кей Симмонс, Майкл Китон вернулся к роли Бэтмена, а Брендан Фрейзер появился в роли злодея Светлячка. По словам Грейс, вместе с постановщиками она даже обсуждала возможный сиквел. Первоначальный бюджет «Бэтгерл» составлял 75 млн долларов, но потом из-за издержек, связанных с пандемией, возрос до 90 млн долларов.

Также Warner Bros. отказалась от показа анимационной ленты «Scoob!: Holiday Haunt» с бюджетом в 40 млн долларов. Это был сиквел мультфильма «Скуби-Ду!». Кроме того, студия все еще не определилась с выпуском «Флэша» из-за многочисленных репутационных скандалов с участием исполнителя главной роли Эзры Миллера.
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