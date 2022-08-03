Релиз уже отснятого фильма «Бэтгёрл» отменен

Студия Warner Bros. отменила релиз уже отснятого супергеройского фильма «Бэтгерл
». Премьера нового проекта DC не состоится ни на стриминговом сервисе HBO Max, где она изначально ожидалась в 2022 году, ни в кинотеатрах, пишет Variety
.
Такое решение связано со слиянием Warner Bros. с Discovery и образованием нового конгломерата Warner Bros. Discovery, который отдает приоритет блокбастерам для показа в кинотеатрах. Инсайдеры утверждают, что решение связанно именно с новой политикой компании, а не с качеством фильма.
Над проектом работали режиссеры Адиль Эль Арби
и Билаль Фалла
. Образ Бэтгерл воплотила Лесли Грейс
, ее отца сыграл Джей Кей Симмонс
, Майкл Китон
вернулся к роли Бэтмена, а Брендан Фрейзер
появился в роли злодея Светлячка. По словам Грейс, вместе с постановщиками она даже обсуждала возможный сиквел. Первоначальный бюджет «Бэтгерл» составлял 75 млн долларов, но потом из-за издержек, связанных с пандемией, возрос до 90 млн долларов.
Также Warner Bros. отказалась от показа анимационной ленты «Scoob!: Holiday Haunt» с бюджетом в 40 млн долларов. Это был сиквел мультфильма «Скуби-Ду!
». Кроме того, студия все еще не определилась с выпуском «Флэша
» из-за многочисленных репутационных скандалов с участием исполнителя главной роли Эзры Миллера
.
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