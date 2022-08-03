Елизавета Арзамасова продолжает расследования в Затонске

По сюжету Анна Штольман приезжает из Москвы в Затонск, чтобы присматривать за заболевшей бабушкой, но обстоятельства просто не позволяют ей уехать. Сначала героиню задерживает внезапный приступ аппендицита, а затем новые расследования.
«Ночь скрывает тайну преступлений, раскрыть которые без помощи Анны будет невозможно: странную смерть главврача Затонской больницы, жестокое убийство молодой женщины в доме с дурной славой. Сведения из семейной истории заставят Анну отказаться от идеи вернуться в Москву. А расследования опять столкнут ее с «сосланным» в Затонск загадочным следователем Сумароковым», — рассказывает сценарист Анна Рулевская.
Съемки проходили в городе Видный Московской области и в музее-заповеднике «Горки Ленинские», где выстроен киногородок Затонска еще со времен съемок «Анны-детективъ».
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