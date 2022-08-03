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Елизавета Арзамасова продолжает расследования в Затонске

3 августа
2022 год

Новости кино >>
3 августа 2022
Елизавета Арзамасова сыграла в продолжении детективного сериала «Анна и тайна прошлого». В работе находятся два новых сезона — «Анна и тайна ночи» и «Анна и тайна теней». Обе части будут показаны на ТВЦ в осеннем сезоне, сообщает пресс-служба телеканала.

Елизавета Арзамасова продолжает расследования в Затонске
фото: Пресс-служба ТВЦ

По сюжету Анна Штольман приезжает из Москвы в Затонск, чтобы присматривать за заболевшей бабушкой, но обстоятельства просто не позволяют ей уехать. Сначала героиню задерживает внезапный приступ аппендицита, а затем новые расследования.

«Ночь скрывает тайну преступлений, раскрыть которые без помощи Анны будет невозможно: странную смерть главврача Затонской больницы, жестокое убийство молодой женщины в доме с дурной славой. Сведения из семейной истории заставят Анну отказаться от идеи вернуться в Москву. А расследования опять столкнут ее с «сосланным» в Затонск загадочным следователем Сумароковым», — рассказывает сценарист Анна Рулевская.

Съемки проходили в городе Видный Московской области и в музее-заповеднике «Горки Ленинские», где выстроен киногородок Затонска еще со времен съемок «Анны-детективъ».
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