Виктория Полторак и Дмитрий Клепацкий попали в «Ловушку»

Главная героиня Инга (Полторак) – вице-президент крупного московского банка. Однажды в её загородный дом врываются грабители, берут в заложники её дочь и няню девочки. Негодяи довольно быстро выдвигают свои условия: они требуют перечислить 20 миллионов евро на счёт в Европе. Инга готова пойти на всё ради самого родного человека и поставить крест на карьере. По счастливому стечению обстоятельств в момент нападения в доме оказывается бывший муж героини Сергей (Клепацкий). Рискуя жизнью, он бежит из плена и за сутки преодолевает расстояние от Москвы до Праги в грузовике дипломатической почты.
«В фильме мою кинодочь сыграла моя родная дочь – Софи Дрозд. Она всегда хотела попробовать себя в качестве актрисы, и «Ловушка» стала для неё дебютом. Честно скажу, она меня поразила, потому что вела себя как взрослая. Сниматься со своим ребёнком – это двойная ответственность. В фильме много сложных психологических сцен, Софийке было непросто все это пропустить через себя и пережить. Конечно, я волновалась, иногда даже приходилось играть за двоих. Так что на площадке я была не только актрисой, но и мамой. У нас были длинные и насыщенные смены, которые порой заканчивались далеко за полночь. Мы укладывали дочь немного отдохнуть, затем будили и вели на площадку. Она показала себя настоящим бойцом», — рассказала Виктория Полторак.
Режиссерами-постановщиками проекта выступили Михаил Погосов и Роман Ерёмин. Съемки проходили в Москве, Подмосковье и Таллине.
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