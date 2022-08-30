Шпиков по осени считают: «Семья шпиона» возвращается

«Семья шпиона
» — одно из самых хайповых аниме этого года
— ушла на небольшой перерыв, но вот-вот вернется к преданным зрителям: второй кур сериала выйдет 1 октября. По такому случаю — счастливый ролик с джазовой мелодией и долгожданным появлением пса Бонда.
В стартовом составе съемочной группы, аниматоров и сэйю не произошло никаких изменений, разве что ряды последних пополнил Хироки Такахаси
(голос Билла из «Ван-Пис
» и Хисоки Мороу из «Охотник х Охотник
»). Он озвучит радикала Кита Кеплера, сторонника войны между Весталисом и Останией
. С ним и его кружком изоляционистов у семейства Форджеров будет много проблем.
Популярность сериала от студий Wit
(«Рейтинг короля
», «Пузырь
», «Атака титанов
») и CloverWorks
(«Дом теней
», «Эта фарфоровая кукла влюбилась
», «Хоримия
») также не могла не повлиять на продажи манги Тацуи Эндо
. Печатные приключения супершпиона, наемной убийцы и генетически модифицированной девочки-телепатки, живущих как ячейка общества
, преодолели отметку в 25 миллионов проданных экземпляров. То ли еще будет.
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