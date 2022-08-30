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Шпиков по осени считают: «Семья шпиона» возвращается

30 августа
2022 год

Новости кино >>
30 августа 2022
«Семья шпиона» — одно из самых хайповых аниме этого года — ушла на небольшой перерыв, но вот-вот вернется к преданным зрителям: второй кур сериала выйдет 1 октября. По такому случаю — счастливый ролик с джазовой мелодией и долгожданным появлением пса Бонда.



В стартовом составе съемочной группы, аниматоров и сэйю не произошло никаких изменений, разве что ряды последних пополнил Хироки Такахаси (голос Билла из «Ван-Пис» и Хисоки Мороу из «Охотник х Охотник»). Он озвучит радикала Кита Кеплера, сторонника войны между Весталисом и Останией. С ним и его кружком изоляционистов у семейства Форджеров будет много проблем.

Шпиков по осени считают: «Семья шпиона» возвращается

Популярность сериала от студий WitРейтинг короля», «Пузырь», «Атака титанов») и CloverWorksДом теней», «Эта фарфоровая кукла влюбилась», «Хоримия») также не могла не повлиять на продажи манги Тацуи Эндо. Печатные приключения супершпиона, наемной убийцы и генетически модифицированной девочки-телепатки, живущих как ячейка общества, преодолели отметку в 25 миллионов проданных экземпляров. То ли еще будет.
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Шпиков по осени считают: «Семья шпиона» возвращается фотографии
Шпиков по осени считают: «Семья шпиона» возвращается фотографии
Шпиков по осени считают: «Семья шпиона» возвращается фотографии
Шпиков по осени считают: «Семья шпиона» возвращается фотографии
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