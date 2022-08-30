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Данил Стеклов и Филипп Ершов сыграли в фантастической трагикомедии «Грузчики»

30 августа
2022 год

Новости кино >>
30 августа 2022
В Москве завершились съемки четырехсерийной фантастической трагикомедии братьев Александра и Филиппа Ершовых «Грузчики». Ее производством занимается компания «Аквилон Медиа» при поддержке Института развития интернета, уточняет пресс-служба ИРИ.

Данил Стеклов и Филипп Ершов сыграли в фантастической трагикомедии «Грузчики»
фото: пресс-служба Института развития интернета

Сериал предлагает зрителю новую интерпретацию темы реинкарнации или перерождения души после смерти в новом теле. «В нашем кино не хватает историй с фантастическими сюжетами, с заходом в игру с мирами и временем. Мы набрались смелости и решили сделать именно такую», — отмечает режиссер и сценарист «Грузчиков» Александр Ершов.

Это история двух молодых парней, Вити (Данил Стеклов) и Бори (Филипп Ершов), застрявших в пространстве между миром живых и миром мертвых. Главные герои умирают, но получают шанс жить дальше, каждый день просыпаясь в телах незнакомых им людей. Таинственный механизм подсчитывает дела, совершенные при жизни, и предлагает им поправить «моральный баланс», дав возможность переродиться, чтобы исправить карму «хорошим поступком». Они живут как в компьютерной игре, где каждое выполненное задание — это плюс или минус к их новой карме. Но главное, чтобы оставаться живыми, Вите нужно осознать все свои ошибки, а Боре — решить, готов ли он пожертвовать жизнью близкого человека. Вдвоем они пытаются разобраться в том, как выбраться из череды перерождений, чем является это пространство и почему каждый раз, возрождаясь, они встречают своих родственников и друзей.

Данил Стеклов и Филипп Ершов сыграли в фантастической трагикомедии «Грузчики»
фото: пресс-служба Института развития интернета

Для соавтора сценария и исполнителя одной из главных ролей Филиппа Ершова «основная тема сериала — это человеческий эгоизм. Мы готовы на все, чтобы нам было хорошо. Мы ставим себе цели, задачи, идем к ним и порой не замечаем, что в этот момент происходит вокруг нас».

Данил Стеклов считает, что главная тема «Грузчиков» — скоротечность и непредсказуемость человеческой жизни. «Основная идея сериала в том, что каждый день нужно проживать как в последний раз. Нужно успевать любить, дружить и отдавать. Ведь в любой момент эта жизнь может закончится», — говорит актер.

Данил Стеклов и Филипп Ершов сыграли в фантастической трагикомедии «Грузчики»
фото: пресс-служба Института развития интернета

Витя и Боря перерождаются в телах грузчиков, стриптизеров, молодых женщин, работающих в сфере доставки, гастарбайтеров, вынужденных прочувствовать на себе положение мигранта в чужой стране. По словам Александра Ершова, идея сериала про забавных пацанов, вынужденных постоянно менять свои тела, родилась три года назад. Изначально планировалось снять короткометражку для YouTube, но позже было решено создать целый сериал. Среди референсов – сериалы «Тьма», «Остаться в живых» и «Догма».

В «Грузчиках» соединились фантастические, мистические и даже научные течения, например, создатели обращались за помощью к консультантам по квантовой физике. «В квантовой физике есть известный "эффект наблюдателя", когда в зависимости от наличия или отсутствия наблюдателя, частицы света ведут себя или как волны, или как частицы, фундаментально меняя свои характеристики. По схожему принципу работает вселенная "Грузчиков". Мир в ней зависит от восприятия субъектов — персонажей», — поясняет режиссер.

Данил Стеклов и Филипп Ершов сыграли в фантастической трагикомедии «Грузчики»
фото: пресс-служба Института развития интернета

Компанию вышеназванным актерам составили Вероника Мохирева, Наталия Потапова, Дарья Екамасова, Олеся Железняк, Сергей Бадичкин, Алексей Ошурков, Андрей Стоянов, Елена Меленьтева, Бахтияр Ташбулатов, Баястан Колдошалы, Алексей Каничев, Иван Иванович, Кристина Ким и другие. За визуальную составляющую отвечают оператор Кирилл Холдин и художник-постановщик Ольга Карасик. Премьера сериала состоится в октябре текущего года.
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Данил Стеклов и Филипп Ершов сыграли в фантастической трагикомедии «Грузчики» фотографии
Данил Стеклов и Филипп Ершов сыграли в фантастической трагикомедии «Грузчики» фотографии
Данил Стеклов и Филипп Ершов сыграли в фантастической трагикомедии «Грузчики» фотографии
Данил Стеклов и Филипп Ершов сыграли в фантастической трагикомедии «Грузчики» фотографии
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