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Антиутопия «Два холма» с Никитой Кологривыи, Пелагеей Невзоровой и Анной Снаткиной продлена на второй сезон

30 августа
2022 год

Новости кино >>
30 августа 2022
Стартовали съемки 13-серийного второго сезона «Двух холмов». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Start, к своим ролям в продолжении комедийной антиутопии вернутся Никита Кологривый, Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Светлана Камынина и Жанна Эппле, а режиссером стал Аскар Бисембин.

Антиутопия «Два холма» с Никитой Кологривыи, Пелагеей Невзоровой и Анной Снаткиной продлена на второй сезон
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Меня всегда притягивали фантастические вещи, поэтому, когда мне предложили присоединиться к команде проекта, я не раздумывая согласился. "Два холма" — необычный, интересный сериал, в котором затронуты актуальные проблемы и жизненные ситуации, знакомые многим. Думаю, в этом и кроются причины его популярности. В новом сезоне героев ждут неожиданные открытия, а экстремальные ситуации, в которых они окажутся, позволят зрителям еще больше сопереживать им», — рассказал Аскар Бисембин.

В новых сериях спокойствие идеально устроенного женского мира вновь под угрозой. Новый мэр Двух холмов Елена Зоевна (Снаткина) решает раз и навсегда избавиться от патриархальной чумы, переселив приматов подальше от подруг — в плодородные земли Полесья. Но хранители ценностей старого мира не готовы покинуть свои территории. Их сопротивление приводит обе стороны к неожиданным последствиям. Тем временем, Рада (Невзорова) и Гера (Кологривый) пытаются построить отношения, но нормы нефтяного века, по которым живет Гера, чужды и непонятны Раде.

Антиутопия «Два холма» с Никитой Кологривыи, Пелагеей Невзоровой и Анной Снаткиной продлена на второй сезон
фото: пресс-служба видеосервиса Start


«Сериал "Два холма" притворяется дурацкой комедией, но на самом деле придуман чуть хитрее, и нам приятно, что зрители эту многослойность разглядели. С другой стороны, в какой-то момент захотелось, чтобы он был гораздо менее актуален, чем оказалось. Но, как говорится, времена не выбирают. Мы продолжаем успешный проект, ждите на Start в новом сезоне», — говорит генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра Start Виталий Шляппо.

В начале сериала героиня Анны Снаткиной Елена Зоевна работала советницей мэра по культуре и мечтала о еще большей политической карьере. В финале первого сезона неожиданно для жительниц эко-городка она стала новым мэром. «Во втором сезоне зрителям будет интересно наблюдать, как Елена Зоевна справляется с новой должностью Матери города. Кроме того, неожиданные события начнут происходить и в ее личной жизни, — делится актриса. — Думаю, причина популярности "Двух холмов" в том, что многим любопытно заглянуть в предполагаемое будущее и порассуждать, к чему могут привести культурные и социальные изменения. В то же время "Два холма" — не только антиутопия и фантасмагория, но и комедия, показывающая обычные ситуации, с которыми часто сталкиваются и мужчины, и женщины. Это хорошая возможность посмеяться над самим собой».

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Зрители вновь увидят «примата» Геру в исполнении Никиты Кологривого. «Авторы "Двух холмов" попали в нерв общества. При всей легкости и комедийных элементах, сериал дает зрителям возможность поразмышлять на сложные темы: от гендерных проблем до роли идеологии. Кроме того, в сериале показана фантастическая вселенная, в которую приятно "убежать" от реальности, — считает актер. — Второй сезон будет более динамичным, новые любовные треугольники усилят сюжетную интригу, а еще создатели ввели новую моду, которая изменит стиль и костюмы персонажей».

В сериале также заняты Евгения Дмитриева, Филипп Бледный, Ольга Веникова, Андрей Скороход, Валерий Скорокосов, Владимир Курцеба, Жаннат Керимбаев, Владислав Юдин, Марина Кондратьева, Марина Богатова, Дарья Баскакова-Левина, Дмитрий Чукин, Денис Моисеев, Константин Федоров, Анфиса Вистингаузен, Полина Шашуро, Ирина Уханова, Елена Алфёрова, Мария Сластнёнкова, Полина Гренц и Елена Подкаминская. За визуальную составляющую отвечают оператор Фёдор Стручев и художники-постановщики Виктория Первухина и Мария Муратова.
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Антиутопия «Два холма» с Никитой Кологривыи, Пелагеей Невзоровой и Анной Снаткиной продлена на второй сезон фотографии
Антиутопия «Два холма» с Никитой Кологривыи, Пелагеей Невзоровой и Анной Снаткиной продлена на второй сезон фотографии
Антиутопия «Два холма» с Никитой Кологривыи, Пелагеей Невзоровой и Анной Снаткиной продлена на второй сезон фотографии
Антиутопия «Два холма» с Никитой Кологривыи, Пелагеей Невзоровой и Анной Снаткиной продлена на второй сезон фотографии
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