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Завершились съемки сказки «Грозный папа» с Кириллом Кяро и Евгением Гришковцом

30 августа
2022 год

Новости кино >>
30 августа 2022
В Ярославле завершились съемки семейной приключенческой комедии Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова «Грозный папа» с Кириллом Кяро и преобразившимся в Ивана Грозного Евгением Гришковцом. Производством фильма занимаются кинокомпании «Карго» и Irsna media, а кинотеатральным дистрибьютором выступит «Каропрокат». Об этом сообщает пресс-служба картины.

Завершились съемки сказки «Грозный папа» с Кириллом Кяро и Евгением Гришковцом
фото: пресс-служба фильма

По сюжету поссорившись с сыном, Иван Грозный случайно смертельно ранит его – как на знаменитой картине Репина. Чтобы исправить случившееся, царь с помощью волшебного гримуара из своей легендарной Библиотеки Либереи решает отправиться в прошлое за миг до рокового удара. Но все идет не по плану, и царь попадает в наше время, где знакомится с семьей Осиповых. Никита Осипов – неудачливый археолог и такой же неудачливый отец и муж. Недавно разведенный, он потерял контакт с детьми – Ромкой и Полей. Удастся ли семье Осиповых помочь Грозному и сможет ли Никита разглядеть сокровища в своей собственной семье, зритель узнает в кино с 27 октября этого года.

«Меня побрили наголо, приклеили мне бороду, волосы и получился царь. Как можно отказаться от роли Грозного после таких великих актеров? Я снимаюсь в кафтане, в котором играл Пётр Мамонов в фильме "Царь". Шапочка из фильма Эйзенштейна – музейная вещь. Но царь у нас больше комедийный персонаж, способный на эксцентричные выходки. В этом фильме Иван Васильевич немножко Карлсон: эгоист, взбалмошный человек, вроде бы вредный, но в тоже время с ним интересно», — рассказал о своем персонаже Евгений Гришковец.

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В картине также сыграли Игорь Верник, Елена Сафонова, Анастасия Тодореску, Михаил Орлов, Ирина Воронова, Ульяна Пилипенко, Эрик Панич и Игнат Акрачков. Операторами выступили Юрий Коробейников и Николай Платонов, а художником-постановщиком — Юлия Феофанова.

Съемки приключенческой сказки проходили в исторических местах – Храме Василия Блаженного и Ростовском кремле. Для нескольких особенно сложных экшен-сцен были построены специальные декорации. Так, например, в одном из эпизодов юным актерам фильма пришлось уворачиваться от топоров и булав, находясь внутри вращающегося коридора. Финальную битву добра со злом снимали пять дней буквально под куполом Ярославского цирка, куда съемочная команда подвесила машину главных героев. Зрителей ожидают каскадерские трюки, много юмора и Евгений Гришковец на большом настоящем буром медведе.
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Игнатий АкрачковИгорь ВерникИрина ВороноваЕвгений ГришковецЮрий КоробейниковКирилл КяроПётр МамоновКарен ОганесянМихаил Орлов (II)Эрик ПаничУльяна ПилипенкоНиколай Платонов (II)Елена СафоноваАнастасия ТодорескуЮлия ФеофановаСергей Эйзенштейн
фильмы
Грозный папаЦарь

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Завершились съемки сказки «Грозный папа» с Кириллом Кяро и Евгением Гришковцом фотографии
Завершились съемки сказки «Грозный папа» с Кириллом Кяро и Евгением Гришковцом фотографии
Завершились съемки сказки «Грозный папа» с Кириллом Кяро и Евгением Гришковцом фотографии
Завершились съемки сказки «Грозный папа» с Кириллом Кяро и Евгением Гришковцом фотографии
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