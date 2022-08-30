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Джозеф Гордон-Левитт познакомится с Акселем Фоули в четвертом «Полицейском из Беверли-Хиллз»

30 августа
2022 год

Новости кино >>
30 августа 2022
Джозеф Гордон-Левитт и Тейлор Пейдж составят компанию Эдди Мёрфи в четвертой части «Полицейского из Беверли-Хиллз», уверяет Deadline.


За релиз фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» отвечает Netflix. Режиссерское кресло доверили дебютанту Марку Моллою, сценарий написал Уилл Билл, а продюсером выступит Джерри Брукхаймер. Подробностей о сюжете и персонажах пока нет.

«Полицейский из Беверли-Хиллз» Мартина Бреста вышел в 1984-м. Вторую часть часть снял Тони Скотт спустя три года, а в 90-е состоялась премьера третьего фильма в постановке Джона Лэндиса.

Смотреть онлайн «Полицейский из Беверли-Хиллз»

Оригинал повествует о разговорчивом всезнайке-полицейском Акселе Фоули из Детройта. Он начинает расследование убийства своего друга, и его действия становятся неудобными для полиции Беверли-Хиллз. Мёрфи за эту роль получил «Золотой глобус» как комедийный актер.
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