Джозеф Гордон-Левитт познакомится с Акселем Фоули в четвертом «Полицейском из Беверли-Хиллз»

Джозеф Гордон-Левитт
и Тейлор Пейдж
составят компанию Эдди Мёрфи
в четвертой части «Полицейского из Беверли-Хиллз
», уверяет Deadline
.
За релиз фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» отвечает Netflix. Режиссерское кресло доверили дебютанту Марку Моллою, сценарий написал Уилл Билл, а продюсером выступит Джерри Брукхаймер
. Подробностей о сюжете и персонажах пока нет.
«Полицейский из Беверли-Хиллз» Мартина Бреста
вышел в 1984-м. Вторую часть часть снял Тони Скотт
спустя три года, а в 90-е состоялась премьера третьего фильма в постановке Джона Лэндиса
.
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«Полицейский из Беверли-Хиллз»
Оригинал повествует о разговорчивом всезнайке-полицейском Акселе Фоули из Детройта. Он начинает расследование убийства своего друга, и его действия становятся неудобными для полиции Беверли-Хиллз. Мёрфи за эту роль получил «Золотой глобус» как комедийный актер.
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