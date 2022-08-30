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В программе «Венецианская классика» покажут фильм «Братан» Бахтиёра Худойназарова

30 августа
2022 год

Новости кино >>
30 августа 2022

Фильм «Братан» Бахтиёра Худойназарова покажут в программе «Венецианская классика» 79-го Международного Венецианского кинофестиваля, который начинается завтра на острове Лидо, сообщается на сайте смотра.

В программе «Венецианская классика» покажут фильм «Братан» Бахтиёра Худойназарова
фото: Кадр из фильма "Братан"/www.labiennale.org


Картина снята в 1991 году. В центре сюжета два брата – 17-летний Фарух и 7-летний Фэтси, – живущие в маленьком таджикском городке. Они воспитываются бабушкой с тех пор, как их родители разошлись. Но решают добраться до отца, работающего врачом в санатории в далеком городе. Они едут на поезде через Таджикистан, холмы и горы, города и села, вплоть до афганской границы.

Премьера ленты состоялась на Московском Международном кинофестивале в 1991 году, где была представлена программа таджикского кино. Ее показывали в Музее кино Наума Клеймана. Кроме того, картина участвовала в программе «Форум» Берлинского кинофестиваля, собрала более 25 наград на разных мировых смотрах и была продана для проката в 10 стран. Сумма продаж составила около 400 тысяч долларов.

В Венеции фильм представит глава немецкой компании Veit Helmer-Filmproduktion, которая занималась реставрацией картины, Файт Хельмер и бывшая жена Худойназарова, которого не стало в 2015 году, программный директор фестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева.

После показа на Венецианском кинофестивале ленту продемонстрируют на Люмьеровском фестивале в Лионе, который курирует директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо, а далее на смотрах в Сан-Паоло и Панаме.

В программе «Венецианская классика» также участвуют ленты Питера Гринуэя, Пьера Паоло Пазолини, Карло ди Пальмы, Фрэнка Ллойда и других прославленных кинематографистов. Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября. В основном конкурсе представлено 23 фильма, в том числе новые работы Алехандро Гонсалеса Иньярриту, Луки Гуаданьино, Джафара Панахи и Мартина МакДоны. Жюри основного конкурса в этом году возглавляет актриса Джулианна Мур.
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