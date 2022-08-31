Мария Аронова и Виталий Хаев отметят «Праздники»

Компания Good Story Media, авторы «Реальных пацанов» и «Бати» начали работу над новым сериалом для ТНТ – комедией «Праздники», героями которой станет простая российская семья, живущая в небольшом городке средней полосы России, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
Первый сезон состоит из 16 эпизодов, и каждая серия – это один праздник, на который по традиции собирается вся семья: календарный, профессиональный, народный или семейный. Первым поводом увидеться станет Первое мая и поездка на дачу, где двух своих дочерей ждут бывший МЧСник и преподаватель из университета МВД. Младшая едет на традиционный майский шашлык с будущим женихом, а старшая – только готовится познакомить родителей со своим парнем. С этого начинается история отношений одной большой семьи, в которой будут и радостные события, и не очень.
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