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Продюсеры Александр Цекало и Иван Самохвалов запускают сценарное агентство «А+»

31 августа
2022 год

Новости кино >>
31 августа 2022

Продюсеры Александр Цекало и Иван Самохвалов запускают сценарное агентство «А+», главной задачей которого станет продвижение сценаристов, писателей и кинодраматургов не только как авторов сценария, но и как шоураннеров своих проектов, сообщает пресс-служба новой организации.

Продюсеры Александр Цекало и Иван Самохвалов запускают сценарное агентство «А+»
фото: фото: Sreda Global

«Для меня стало очевидно, что участие автора в проекте в роли шоураннера, сопродюсера помогает создать настоящий хит. Работая над сериалом «Нулевой пациент» Олег Маловичко не ограничился подготовительным этапом, он вместе с режиссером проводил кастинги, принимал участие в съемках, был с нами до финального монтажа. Он следил за сохранением смыслов истории, чтобы они не потерялись «по дороге» в сложном процессе производства сериала. И большой зрительский интерес к проекту убедил меня, что только так и нужно работать», – говорит Иван Самохвалов.

Агентство организовано как авторский клуб, в первый состав которого вошли Олег Маловичко («Хрустальный», «Нулевой пациент», «Химера»), Александр ТереховДылда», «Матильда»), Анна КозловаМедиатор», «Краткий курс счастливой жизни»), Илья ТилькинСердце пармы», «Годунов», «Сталинград»), Татьяна АрцеуловаКлиника счастья»). Директором «А+» стала один из ведущих сценарных агентов Анна Куркина.
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Татьяна АрцеуловаАнна Козлова (II)Олег МаловичкоИван СамохваловАлександр Терехов (IV)Илья ТилькинАлександр Цекало
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