Продюсеры Александр Цекало и Иван Самохвалов запускают сценарное агентство «А+», главной задачей которого станет продвижение сценаристов, писателей и кинодраматургов не только как авторов сценария, но и как шоураннеров своих проектов, сообщает пресс-служба новой организации.
фото: фото: Sreda Global
«Для меня стало очевидно, что участие автора в проекте в роли шоураннера, сопродюсера помогает создать настоящий хит. Работая над сериалом «Нулевой пациент» Олег Маловичко не ограничился подготовительным этапом, он вместе с режиссером проводил кастинги, принимал участие в съемках, был с нами до финального монтажа. Он следил за сохранением смыслов истории, чтобы они не потерялись «по дороге» в сложном процессе производства сериала. И большой зрительский интерес к проекту убедил меня, что только так и нужно работать», – говорит Иван Самохвалов.
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