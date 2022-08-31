Петербургский регтайм: репортаж со съемок фильма «Летом асфальт теплый»

В августе завершились съемки драмы «Летом асфальт теплый» режиссера Ирины Бас с Викторией Исаковой и Марией Мацель в главных ролях. Проект студии «Ленфильм» рассказывает историю молодой девушки из провинции, которая приезжает поступать в петербургский театральный институт. Большой город – не только место силы, но и локация для встречи ребенка с матерью, которая когда-то предпочла оставить семью. Кино-Театр.Ру побывал на съемочной площадке фильма на улице Марата, в самом центре Северной столицы.
фото: Пресс-служба киностудии "Ленфильм"
Центральный район Санкт-Петербурга: два шага до Московского вокзала и столпотворения Невского проспекта. Главные достопримечательности города в другой стороне, поближе к Неве. Здесь, на улице Марата, старый город не совсем туристический. Пусть и самый центр, но улицу с именем французского революционера знают все-таки не по путеводителям и видовым фильмам, а по старой песне Розенбаума – это тут он счастлив был когда-то, но прошло с тех пор ужасно много лет. Теперь здесь рестораны, кафе, очень оживленная городская магистраль и визовый центр Финляндии – до последнего времени очень популярное местечко.
Напротив стекляшки бизнес-центра – эклектичный доходный дом Квашниных-Самариных. Здесь по возвращению из Франции жил писатель Александр Куприн, а еще до революции располагалась одна из кинематографических точек города – магазин техники братьев Пате. Кино сюда по сей день возвращается, караван трейлеров видно за версту. Сегодня павильоном «Ленфильма» становится неприметное помещение во дворе-колодце, имитирующее камерный джаз-клуб. Снимают одну из ключевых сцен фильма «Летом асфальт теплый». У барной стойки Виктория Исакова и Мария Мацель обсуждают будущее и прошлое.
фото: Пресс-служба киностудии "Ленфильм"
Героиня Мацель – девушка Даша – всю жизнь прожила в провинциальном городе. Ее мать Лена (Исакова) покинула семью и отправилась в Петербург за мечтой, оставив ребенка на попечение отца. Теперь повзрослевшая Даша и сама приезжает в Северную столицу поступать в вуз, но это, конечно, только часть ее мотивации. На самом деле ей жизненно необходимо объясниться с матерью и понять причины ее поступков. «Летом асфальт теплый» предлагает новую оркестровку для известной семейной проблемы. Безотцовщины в кино уже давно с избытком, но что если немного поиграться с переменными?
«Я была знакома с девушкой, которая росла без матери, и ее иная степень уязвимости, которую я наблюдала, – наверное, дала импульс для этой истории. Меня волнует и тема вины. Из-за устоявшегося стереотипа – женщину, бросившую ребенка, осуждают несоизмеримо сильнее, чем мужчину. Отцам мы будто заранее уже все простили. А женщине нельзя ошибиться, нельзя быть плохой. Сможет ли дочь ее простить? Сможет ли мать себя простить?» – рассказывает сценарист ленты Наргиз Багирзаде.
фото: Пресс-служба киностудии "Ленфильм"
Формула ложится на такой же известный сюжет о противостоянии провинции и городского центра. По сюжету Даша провела школьные годы на севере (роль родного города досталась Кировску Мурманской области — живописному и малолюдному), и это сценарное условие тоже многое говорит о мотивации героинь. Петербург для них – немного другая планета, место разнообразных перспектив: личностных и к тому же архитектурных. Показывать Северную столицу съемочная команда намерена во всем многообразии: от известных достопримечательностей до новых точек притяжения вроде хипстерского «Севкабель Порта».
«Мы хотим показать зрителям свой Петербург. Не парадно-исторический, не Петербург Федора Достоевского или фильма «Питер FM», а свой уникальный современный город», – говорит режиссер проекта Ирина Бас в перерывах между съемками.
Перед сценой на Марата, иллюстрируя границы культуры петербургской ночной жизни, съемочная группа уже работала на другой примечательной локации – бывшем пивоваренном заводе, корпус которого загримировали под ночной клуб. Сцена в джаз-баре выступает явным продолжением этого урбанистического регтайма, которому предстоит очертить один из этапов сближения матери и дочери.
фото: Пресс-служба киностудии "Ленфильм"
За баром героини обсуждают бытовые личные проблемы, баллы ЕГЭ и высшее образование, семейный разрыв и свободу, пока на фоне массовка танцует под несуществующую музыку. Буквально: джазовый оркестр изображает игру, не зажимая клавиш и струн. Специфика производства – звучание придет к сцене уже на монтажном столе, а пока на съемочной площадке старательно сохраняют полное молчание.
В этом есть какая-то символическая напряженность. «Летом асфальт теплый» — первый за долгое время большой проект «Ленфильма», демонстрирующий новый вектор развития студии. Петербургское кино теперь особое внимание уделяет дебютам — для Ирины Бас это именно что дебют в качестве режиссера полного метра. До начала съемок проект три года искал финансирование. Например, в Москве, куда история должна была завести Дашу изначально. Снимать столичную историю «Ленфильму», одной из немногих ныне действующих «городских» киностудий, было бы странно, поэтому сценарий был переписан под узнаваемые образы исконно питерского городского кода.
В душном многолюдном зале продолжается работа, а погода, тем временем, кардинально меняется. Она в Петербурге летом вообще с трудом поддается прогнозированию. На улицу Марата обрушивается краткий ливень, все прячутся под козырьки, зонтики, в желтую трубу арки, связывающей двор с большой улицей.
фото: Пресс-служба киностудии "Ленфильм"
«Погода диктует свои условия, причем не только петербургская – в Кировске мы попали в грозу и ураган, – вспоминает Бас. – Тем не менее, я уверена, что все эти сложности пошли только в плюс фильму: добавили живости и помогли раскрыть его с разных сторон».
По словам Маши Мацель, нас ждет кино о внутреннем мире женского сердца. Новый проект «Ленфильма» все еще хранит на себе печать секретности – даже имена задействованных в фильме актеров оглашают постепенно. «Летом асфальт теплый» уходит в стадию постпродакшна. Возможно, новые открытия каста ждут нас в видеодневниках, которые студия обещает публиковать в ожидании премьеры. Увидеть результаты новой контентной стратегии «Ленфильма» зрители смогут в начале 2023 года.
обсуждение >>