Дмитрий Пчела совершит «Еще одну попытку полюбить»

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Виктория Исакова и Мария Мацель разыгрывают сцену в тайном петербургском клубе

Директором стала один из ведущих сценарных агентов Анна Куркина

30 августа

В программе «Венецианская классика» покажут фильм «Братан» Бахтиёра Худойназарова

После этого отреставрированную версию фильма представят на Люмьеровском фестивале в Лионе