Дмитрий Пчела совершит «Еще одну попытку полюбить»

«Наш проект покажет зрителям, что всегда есть надежда. Люди всегда придут на помощь, может быть, не самые близкие, но они точно будут бороться и помогать вам выжить», – говорит Дмитрий Пчела.
По сюжету мелодрамы, Лена пыталась простить и отпустить своего мужа Виктора, который ушел к лучше подруге Кате. Только прошлое не пожелало отпустить Лену. Через месяц Катя вернула ей Виктора в инвалидном кресле.
«Думаю, что ситуация моей героини будет знакома многим женщинам. Пройдя путь жертвы, она встречает того, с кем находит настоящее женское счастье. Иногда без подобных потрясений невозможно развитие», – отмечает актриса Анастасия Сорокина.
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