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Дмитрий Пчела совершит «Еще одну попытку полюбить»

31 августа
2022 год

Новости кино >>
31 августа 2022
На канале «Dомашний» завершились съемки мелодрамы «Ещё одна попытка полюбить», главные роли в которой исполнили Анастасия Сорокина и Дмитрий Пчела, сообщает пресс-служба телеканала.

Дмитрий Пчела совершит «Еще одну попытку полюбить»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Наш проект покажет зрителям, что всегда есть надежда. Люди всегда придут на помощь, может быть, не самые близкие, но они точно будут бороться и помогать вам выжить», – говорит Дмитрий Пчела.

По сюжету мелодрамы, Лена пыталась простить и отпустить своего мужа Виктора, который ушел к лучше подруге Кате. Только прошлое не пожелало отпустить Лену. Через месяц Катя вернула ей Виктора в инвалидном кресле.

«Думаю, что ситуация моей героини будет знакома многим женщинам. Пройдя путь жертвы, она встречает того, с кем находит настоящее женское счастье. Иногда без подобных потрясений невозможно развитие», – отмечает актриса Анастасия Сорокина.
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Дмитрий Пчела совершит «Еще одну попытку полюбить» фотографии
Дмитрий Пчела совершит «Еще одну попытку полюбить» фотографии
Дмитрий Пчела совершит «Еще одну попытку полюбить» фотографии
Дмитрий Пчела совершит «Еще одну попытку полюбить» фотографии
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