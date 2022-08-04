Невероятные приключения детей и динозавров-трансформеров в трейлере мультфильма «Турбозавры, вперед!»

В сети появился трейлер приключенческой комедии «Турбозавры, вперед
!» режиссёра Алексея Котёночкина
(«Паровозик Тишка
»).
Новые веселые и яркие истории Турбозавров и их друзей — Кати, Пети и Ипполита. Команду ждут невероятные приключения, необыкновенные изобретения и море радости! Вместе им, как всегда, удастся справиться со всеми трудностями и даже построить каток летом!
Роли в мультфильме озвучили Михаил Белякович
, Лариса Брохман
, Алексей Войтюк
, Ольга Голованова
, Людмила Ильина
, Иван Калинин
, Анна Киселёва
, Александр Коврижных
, Жанна Никонова
и Никита Прозоровский-Семёнов
.
Российская премьера анимационного фильма «Турбозавры, вперед
!» состоится 1 сентября.
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