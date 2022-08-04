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Невероятные приключения детей и динозавров-трансформеров в трейлере мультфильма «Турбозавры, вперед!»

4 августа
2022 год

Новости кино >>
4 августа 2022
В сети появился трейлер приключенческой комедии «Турбозавры, вперед!» режиссёра Алексея КотёночкинаПаровозик Тишка»).


Новые веселые и яркие истории Турбозавров и их друзей — Кати, Пети и Ипполита. Команду ждут невероятные приключения, необыкновенные изобретения и море радости! Вместе им, как всегда, удастся справиться со всеми трудностями и даже построить каток летом!

Невероятные приключения детей и динозавров-трансформеров в трейлере мультфильма «Турбозавры, вперед!»

Роли в мультфильме озвучили Михаил Белякович, Лариса Брохман, Алексей Войтюк, Ольга Голованова, Людмила Ильина, Иван Калинин, Анна Киселёва, Александр Коврижных, Жанна Никонова и Никита Прозоровский-Семёнов.

Российская премьера анимационного фильма «Турбозавры, вперед!» состоится 1 сентября.
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№ 2
Gugenot   4.08.2022 - 12:20
Это ведь сын того Котёночкина, который "Ну погоди" сделал? Не видел пока у этого аниматора интересных проектов, но наверное это из-за того, что я максимально далёк от целевой аудитории. Надеюсь,... читать далее>>
№ 1
Аркадий Овечкин   4.08.2022 - 11:13
Хотя на маленькие детали анимация скудна, но всё, что есть выглядит хорошо. В детстве с удовольствием посмотрел бы мультик про роботов-динозавров, правда мне хотелось бы чего то более эпичного - драк там,... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Детское кино / ДетиКомедияРоссийские фильмы
персоны
Михаил БеляковичЛариса БрохманАлексей ВойтюкОльга ГоловановаЛюдмила ИльинаИван КалининАнна КиселёваАлександр КоврижныхАлексей КотёночкинЖанна НиконоваНикита Прозоровский-Семёнов
фильмы
Турбозавры, вперед!

фотографии >>
Невероятные приключения детей и динозавров-трансформеров в трейлере мультфильма «Турбозавры, вперед!» фотографии
Невероятные приключения детей и динозавров-трансформеров в трейлере мультфильма «Турбозавры, вперед!» фотографии
Невероятные приключения детей и динозавров-трансформеров в трейлере мультфильма «Турбозавры, вперед!» фотографии
Невероятные приключения детей и динозавров-трансформеров в трейлере мультфильма «Турбозавры, вперед!» фотографии
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