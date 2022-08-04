Лена Тронина и Ольга Сутулова снялись в черной комедии Романа Волобуева «‎Аврора»

В Москве завершились съемки черной комедии Романа Волобуева «Аврора» с Леной Трониной в главной роли. Премьера сериала состоится на more.tv в 2022 году, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.
фото: Пресс-служба more.tv
По сюжету Саша Зорина, в 10 лет прославившаяся на всю страну главной ролью в народном блокбастере «Аврора», спустя 15 лет работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, много пьет и без особого успеха пробует продолжить актерскую карьеру. Придя в себя после затяжного празднования своего 25-го дня рождения, она понимает, что абсолютно не помнит предыдущие четыре недели. Пытаясь восстановить события выпавшего из ее памяти месяца, героиня все глубже погружается в свое прошлое, где все оказывается значительно страшней и опасней, чем она думала.
«"Аврора" была написана восемь лет назад, когда мы все немного в ужасе смотрели со стороны на русскую сериальную индустрию, а там все так было страшно: и нелепо, и кошмарно. Казалось, что единственный способ это как-то осмыслить — написать про это комедию», — отметил Роман Волобуев, который также выступил соавтором сценария.
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