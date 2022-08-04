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Лена Тронина и Ольга Сутулова снялись в черной комедии Романа Волобуева «‎Аврора»

4 августа
2022 год

Новости кино >>
4 августа 2022
В Москве завершились съемки черной комедии Романа Волобуева «‎Аврора» с Леной Трониной в главной роли. Премьера сериала состоится на more.tv в 2022 году, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.

Лена Тронина и Ольга Сутулова снялись в черной комедии Романа Волобуева «‎Аврора»
фото: Пресс-служба more.tv

По сюжету Саша Зорина, в 10 лет прославившаяся на всю страну главной ролью в народном блокбастере «Аврора», спустя 15 лет работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, много пьет и без особого успеха пробует продолжить актерскую карьеру. Придя в себя после затяжного празднования своего 25-го дня рождения, она понимает, что абсолютно не помнит предыдущие четыре недели. Пытаясь восстановить события выпавшего из ее памяти месяца, героиня все глубже погружается в свое прошлое, где все оказывается значительно страшней и опасней, чем она думала.

В сериале также снялись Кузьма Сапрыкин, Манана Тотибадзе, Катя Федина, Алексей Золотовицкий, Дмитрий Ендальцев, Сергей Епишев, Ольга Богомазова, Александр Голубков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Сергей Гилев и другие.

Лена Тронина и Ольга Сутулова снялись в черной комедии Романа Волобуева «‎Аврора»
фото: Пресс-служба more.tv

«"Аврора" была написана восемь лет назад, когда мы все немного в ужасе смотрели со стороны на русскую сериальную индустрию, а там все так было страшно: и нелепо, и кошмарно. Казалось, что единственный способ это как-то осмыслить — написать про это комедию», — отметил Роман Волобуев, который также выступил соавтором сценария.
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№ 2
Gugenot   4.08.2022 - 12:17
По отснятым кадрам непонятно, что это комедия - больше похоже на очередной артхаус. Но выносить суждение о целом проекте по двум картинкам - не очень хорошая практика, пусть и распространенная в твиттере.... читать далее>>
№ 1
Аркадий Овечкин   4.08.2022 - 11:54
Правильно говорит создатель сериала, 8 лет назад с российскими сериалами и правда всё было плохо. Сейчас стало выходить больше интересного, но и появились новые "ужасные" сериалы. Буду ждать... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Ольга БогомазоваРоман ВолобуевСергей ГилёвАлександр ГолубковДмитрий ЕндальцевСергей ЕпишевАлексей ЗолотовицкийКузьма СапрыкинОльга СутуловаМанана ТотибадзеЛена ТронинаКатя ФединаАнна Чиповская
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фотографии >>
Лена Тронина и Ольга Сутулова снялись в черной комедии Романа Волобуева «‎Аврора» фотографии
Лена Тронина и Ольга Сутулова снялись в черной комедии Романа Волобуева «‎Аврора» фотографии
Лена Тронина и Ольга Сутулова снялись в черной комедии Романа Волобуева «‎Аврора» фотографии
Лена Тронина и Ольга Сутулова снялись в черной комедии Романа Волобуева «‎Аврора» фотографии
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