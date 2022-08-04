Завершились съемки третьего сезона веб-сериала «Естественный отбор»

Завершились съемки третьего сезона веб-сериала Кирилла Алёхина «Естественный отбор». Премьера новых эпизодов состоится уже в сентябре, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба проекта «Естественный отбор»
Второй сезон завершился расставанием главных героев — Вовы и Алисы. В новых сериях станет известно, смогут ли они найти взаимопонимание или каждый выберет свой путь. Третий сезон станет последним, зрителей ждет яркая сюжетная точка — свадьба. В последней серии встретятся герои первых двух сезонов.
«Это финальный сезон: самый яркий, самый зрелищный, самый взрослый, просто — самый. Обычно последние сезоны сериалов — это такое доживание. Но мы заканчиваем «Естественный отбор» не просто точкой, а тремя восклицательными знаками. Поэтому собрали знакомых героев и провели их через новые приключения. Крыши Москвы и танцы на летней веранде, ток-шоу и свадьба, юмор и светлая грусть — в «Естественном отборе-3» есть все, за что зрители полюбили сериал. И немного больше», — говорит Кирилл Алёхин.
Ироничное драмеди «Естественный отбор» выходит с 2020 года при поддержке ИРИ. Истории о встречах и расставаниях собрали более 18 млн просмотров ВКонтакте, были номинированы на Национальную премию в области веб-индустрии и вошли в конкурсные программы десяти международных кинофестивалей.
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