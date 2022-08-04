Короткометражки с Раппопорт, Хабенским и Быковым вошли в конкурс юбилейного фестиваля «Короче»

X юбилейный фестиваль короткометражного кино «Короче» объявил основную конкурсную программу – в нее вошли 25 премьерных работ. Смотр пройдет в Калининграде с 19 по 21 августа, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба фестиваля «Короче»
Среди конкурсантов — острая сатира с Константином Хабенским и Юрием Быковым «Как с Максимом х(пип)ня случилась», урбанистическая история об отношениях «Ночью можно» с Глебом Пускепалисом, «Привет, Сандрин» — камерная драма о тонкой границе между страстью и преступлением, лихой комедийный микс «Просрал», поэтический хоррор «Шурик», где одну из ролей исполнила Роза Хайруллина, «Рыбалка» с Сергеем Гилевым, «Отпечатки» с Ксенией Раппопорт, фантастический ромком «Паттерны», мистический триллер «Калачакра» и мокьюментари о чудесах, которые еще случаются, — «Контактеры».
Отбор прошли новая работа победителя прошлого года Сергея Филатова «Слезы капали в Фо-Бо» — комедия о человеческой непредсказуемости и забавных уроках жизни, эротическая новелла о мечтательности и расчете «У нас есть связь», лирическая комедия «Веселый понедельник», комедийный хоррор «Зелень, мясо, голова», фильм «Зожесть», где главный герой пытается понять, что опаснее — кредиторы или маньяк, романтическая история «Луна сегодня не взойдет», неожиданное приключение на фоне идиллических российских пейзажей «Красная заря», психологическая миниатюра «Тук-тук-тук» и другие.
Также в конкурсе несколько анимационных работ — пронзительная сказка о семье, дружбе и спасительных решениях «На глубине», российский ответ «Интерстеллару» — «Унесенный в звездную глубину» и лента о гендере, личности и душе «Женщина».
фото: Пресс-служба фестиваля «Короче»
Помимо конкурных показов в этом году на фестивале будет представлена эксклюзивная программа для закупщиков, которые посещают смотр все в большем объеме. В рамках спецпрограммы будут показаны новые российские короткометражки со звездным кастом и зрительским потенциалом. Представители платформ и компаний, отвечающие за закупку контента, смогут первыми увидеть программу и договориться о сделке сразу на фестивале.
Конкурсные показы пройдут 20 и 21 августа в кинотеатре «Заря». В этом году для жителей города добавлена еще одна площадка фестиваля – кинотеатр КАРО. Калининградцы и гости города смогут посмотреть конкурсную программу одновременно с членами жюри и гостями фестиваля – расписание показов в КАРО будет полностью совпадать с конкурсными показами в кинотеатре «Заря». На все сеансы вход свободный, по регистрации.
обсуждение >>