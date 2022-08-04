Алтарник Денис Власенко влюбляется в московскую художницу в драмеди «Страсти по Матвею»

«Я вырос в храме, ходил в воскресную школу, помогал в алтаре и точно знаю, как церковные люди порой отдаляются от мира, а мир — от них. Но мне думается, что там, где есть любовь, нет места разделению. Поэтому эта история посвящена любви — не только романтической, но и той подлинно христианской, что позволяет услышать, понять и обнять даже инакового тебе. И в церковной ограде, и за ее пределами есть места доброму юмору, светлому чувству и большому поступку — об этом наше кино», — рассказал Ильин.
фото: Пресс-служба «Централ Партнершип»
«Для меня это в первую очередь история про мир, о котором мы очень мало знаем. Мой персонаж вырос в церковной среде, закрытом комьюнити со своими правилами. Он не адаптирован к другому, привычному нам обществу. Погрузиться в такого героя — это подарок для любого актера. Нам еще и очень повезло с режиссером — он просто ходячая энциклопедия», — поделился Денис Власенко.
Картина «Страсти по Матвею» выйдет в прокат в первом квартале 2023 года.
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