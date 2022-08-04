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Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина вернутся к своим ролям в продолжении сериала «И снова здравствуйте!»

4 августа
2022 год

Новости кино >>
4 августа 2022
В Москве стартовали съемки второго сезона сериала «И снова здравствуйте!». В продолжении к своим ролям вернутся Андрей Мерзликин, Денис Власенко, Аглая Тарасова, Павел Чинарев и Любовь Толкалина, сообщает пресс-служба IVI.

Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина вернутся к своим ролям в продолжении сериала «И снова здравствуйте!»
фото: Пресс-служба IVI

По сюжету Борис, герой Мерзликина, хочет довести дело до конца: убить Колю и вернуть свои деньги. Но самого Бориса и его близких преследует Иностранец, чтобы отомстить за гибель брата. Защищая своих, мужчина чувствует, что к нему возвращается жизнь, он снова может ощущать вкус и боль и становится человеком. Но из-за этого с каждым разом ему все тяжелее воскресать. Борису нужно сделать выбор: остаться неуязвимым или снова стать простым смертным. Однако самое важное испытание, которое ему предстоит пройти – наладить контакт с дочерью, которая не хочет видеть отца, оставившего ее в детском доме.

В проекте также снимаются Михаил Полицеймако, Дмитрий Журавлев, Кирилл Жандаров, Сергей Годин, Татьяна Струженкова, Полина Гухман и Игорь Миркурбанов. Автором сценария и режиссером выступает создатель первого сезона Егор Чичканов.

Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина вернутся к своим ролям в продолжении сериала «И снова здравствуйте!»
фото: Пресс-служба IVI

«Я для себя второму сезону дал слоган «громче, ярче, больше». Во-первых, появляются новые герои – неожиданные, необычные. Во-вторых, круто развивается история главного героя – появляется дочь, они становятся буквально семьей с Артемом и его мамой. В целом, отношениям уделяется большое внимание в продолжении истории. Мы увидим, как люди, иногда не связанные родственными узами, становятся близкими друг другу», — отметил Чичканов.

Продолжение сериала выйдет эксклюзивно на IVI в 2023 году.
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