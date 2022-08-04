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Владимир Машков, Кирилл Кяро и Саша Бортич делятся страхами в трейлере фильма «Кто там?»

4 августа
2022 год

Новости кино >>
4 августа 2022
В сети появился трейлер остросюжетного триллера «Кто там?» режиссёров Владимира Маслова, Михаила МорсковаКухня. Война за отель-2») и Виталия Дудки.


Каждому знакомо чувство тревоги, когда в дверь стучится незнакомец. Стоит ли открывать? Кто там…? Герои фильма: миллиардер, пилот самолета, стажёр-полицейский, молодая мама и ее дочь, — оказываются перед лицом неизвестности, им предстоит заглянуть по ту сторону, а главное — внутрь себя, чтобы понять, чего же они боятся на самом деле.

«Идея «Кто там?» — размышление о разных фобиях: страх смерти, одиночества, шизофрении, страх перед чужаками и насилием, — как нам кажется, откликнется в зрителях, потому что это внутренние переживания, знакомые каждому. Ситуации, в которых оказываются герои, легко себе представить в обычной жизни, и от этого мороз по коже», — поделился Владимир Маслов.

Главные роли в фильме сыграли Владимир Машков, Кирилл Кяро, Тихон Жизневский, Саша Бортич, Александр Самойленко, Александр Обласов, Яна Сексте, Марьяна Спивак, Пелагея Невзорова, Николай Ковбас, София Петрова, Владислав Миллер, Надежда Иванова и другие.

Владимир Машков, Кирилл Кяро и Саша Бортич делятся страхами в трейлере фильма «Кто там?»

«Мне понравился очень необычный концепт, связывающий все истории, которые при этом все равно сильно отличаются друг от друга по сюжету, — призналась Саша Бортич. — Плюс тема сложных взаимоотношений мамы и дочки сразу меня зацепила. Съемки были непростыми, но очень бодрыми: мы провели репетицию, а потом, когда уже подошли к полноценному процессу, сначала одно пошло не так, потом другое, но мы справились. Мне кажется, будет очень интересно!»

Картина состоит из 5 новелл, и каждая история, по мысли создателей, иллюстрирует определенный общечеловеческий страх. Фильм снят в уникальном для современного отечественного кинематографа однокадровом формате. Съёмки проходили в Москве и поселке Большая Ижора Ленинградской области весной 2022 года.

«Одни планом мы снимали не для того, чтобы показать какие мы классные, а потому, что это замечательно работает на историю, которую венчает непредсказуемый финал, призванный удивлять зрителей, — рассказал Михаил Морсков. — Это отличный способ по-настоящему погрузиться в очень важные, общечеловеческие проблемы. Мы говорим про обычных людей и про сложности их взаимоотношений. Эти истории будут близки и актуальны и сейчас, и через год, и здесь, и на другом континенте».

В широкий прокат «Кто там?» выйдет 15 сентября.
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Владимир Машков, Кирилл Кяро и Саша Бортич делятся страхами в трейлере фильма «Кто там?» фотографии
Владимир Машков, Кирилл Кяро и Саша Бортич делятся страхами в трейлере фильма «Кто там?» фотографии
Владимир Машков, Кирилл Кяро и Саша Бортич делятся страхами в трейлере фильма «Кто там?» фотографии
Владимир Машков, Кирилл Кяро и Саша Бортич делятся страхами в трейлере фильма «Кто там?» фотографии
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