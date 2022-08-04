Владимир Машков, Кирилл Кяро и Саша Бортич делятся страхами в трейлере фильма «Кто там?»

В сети появился трейлер остросюжетного триллера «Кто там?
» режиссёров Владимира Маслова
, Михаила Морскова
(«Кухня. Война за отель-2
») и Виталия Дудки
.
Каждому знакомо чувство тревоги, когда в дверь стучится незнакомец. Стоит ли открывать? Кто там…? Герои фильма: миллиардер, пилот самолета, стажёр-полицейский, молодая мама и ее дочь, — оказываются перед лицом неизвестности, им предстоит заглянуть по ту сторону, а главное — внутрь себя, чтобы понять, чего же они боятся на самом деле.
«Идея «Кто там?» — размышление о разных фобиях: страх смерти, одиночества, шизофрении, страх перед чужаками и насилием, — как нам кажется, откликнется в зрителях, потому что это внутренние переживания, знакомые каждому. Ситуации, в которых оказываются герои, легко себе представить в обычной жизни, и от этого мороз по коже
», — поделился Владимир Маслов.
Главные роли в фильме сыграли Владимир Машков
, Кирилл Кяро
, Тихон Жизневский
, Саша Бортич
, Александр Самойленко
, Александр Обласов
, Яна Сексте
, Марьяна Спивак
, Пелагея Невзорова
, Николай Ковбас
, София Петрова
, Владислав Миллер
, Надежда Иванова
и другие.
«Мне понравился очень необычный концепт, связывающий все истории, которые при этом все равно сильно отличаются друг от друга по сюжету
, — призналась Саша Бортич. — Плюс тема сложных взаимоотношений мамы и дочки сразу меня зацепила. Съемки были непростыми, но очень бодрыми: мы провели репетицию, а потом, когда уже подошли к полноценному процессу, сначала одно пошло не так, потом другое, но мы справились. Мне кажется, будет очень интересно!
»
Картина состоит из 5 новелл, и каждая история, по мысли создателей, иллюстрирует определенный общечеловеческий страх. Фильм снят в уникальном для современного отечественного кинематографа однокадровом формате. Съёмки проходили в Москве и поселке Большая Ижора Ленинградской области весной 2022 года.
«Одни планом мы снимали не для того, чтобы показать какие мы классные, а потому, что это замечательно работает на историю, которую венчает непредсказуемый финал, призванный удивлять зрителей
, — рассказал Михаил Морсков. — Это отличный способ по-настоящему погрузиться в очень важные, общечеловеческие проблемы. Мы говорим про обычных людей и про сложности их взаимоотношений. Эти истории будут близки и актуальны и сейчас, и через год, и здесь, и на другом континенте
».
В широкий прокат «Кто там?
» выйдет 15 сентября.
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