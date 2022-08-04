Владимир Машков, Кирилл Кяро и Саша Бортич делятся страхами в трейлере фильма «Кто там?»

анонс

Над проектом работает создатель первого сезона Егор Чичканов

Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина вернутся к своим ролям в продолжении сериала «И снова здравствуйте!»

Съемки режиссерского дебюта Сергея Ильина стартовали в Москве

Алтарник Денис Власенко влюбляется в московскую художницу в драмеди «Страсти по Матвею»

4 августа

Короткометражки с Раппопорт, Хабенским и Быковым вошли в конкурс юбилейного фестиваля «Короче»

Смотр пройдет в Калининграде с 19 по 21 августа