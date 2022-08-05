Джеймс Франко перевоплотится в Фиделя Кастро

Джеймс Франко сыграет кубинского лидера Фиделя Кастро в фильме «Алина из Кубы» (Alina of Cuba), сообщает Deadline.
фото: deadline.com
Байопик расскажет о дочери Кастро — Алине Фернандес, которая только в 10 лет узнала о своем реальном отце и позднее стала одним из самых ярых критиков его политики. Ее не раз арестовывали за попытки покинуть Кубу и признали диссиденткой, запретив покидать страну. В 1993 году ей все же удалось уехать в Испанию, и тем самым привлечь к себе внимание прессы со всего мира.
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