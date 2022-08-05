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Международная премьера «Подельников» состоится в Англии на Чичестерском кинофестивале

5 августа
2022 год

Новости кино >>
5 августа 2022

Международная премьера фильма «Подельники» состоится в Англии в рамках 30-го Чичестерского кинофестиваля, который продлится до 28 августа. Показ драмы Евгения Григорьева пройдет 14 августа.

Международная премьера «Подельников» состоится в Англии на Чичестерском кинофестивале
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Кинофестиваль зародился в 1992 году как презентация кинематографа в рамках летнего фестиваля искусств в Чичестере. За время своего существования Chichester International Film Festival стал крупнейшим и самым престижным фестивалем в своем роде на Южном побережье Великобритании, отбирающим лучшее независимое кино со всего мира.

«Подельники» — совместный проект онлайн-кинотеатра START и кинокомпании «Первое Кино». Сюжет фильма основан на реальных событиях. У 10-летнего деревенского мальчика Ильи убивают отца. Преступник остается безнаказанным, но всех вокруг такое положение дел не беспокоит. Всех, кроме ребенка, который устраивает настоящую охоту за убийцей. Главные роли в фильме сыграли Юра Борисов, Елизавета Янковская и Павел Деревянко, которому роль Вити Людоеда принесла награду на «Кинотавре».
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