Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Драма «Одна» с Надеждой Калегановой доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре KION

5 августа
2022 год

Новости кино >>
5 августа 2022
Драма «Одна» с Надеждой Калегановой в роли выжившей в авиакатастрофе Ларисы Савицкой доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре KION. Вместе с художественной лентой в библиотеке появится документальный фильм «8 минут до земли», в котором сама Савицкая расскажет свою историю и вспомнит трагические события сорокалетней давности, сообщает пресс-служба платформы.

Драма «Одна» с Надеждой Калегановой доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре KION
фото: К/ф «Одна»

В 1981 году молодожены Лариса и Виктор Савицкие летели рейсом из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. За полчаса до посадки из-за несогласованности действий военных и гражданских диспетчеров экипажи двух самолетов столкнулись на высоте более пяти тысяч метров. Никто не должен был выжить, но произошло чудо, и Лариса очнулась посреди глухой тайги. Ей предстояло прожить долгие три дня в ожидании спасения. Вместе с Калегановой в фильме снялись Виктор Добронравов и Ян Цапник, а за режиссуру отвечал Дмитрий Суворов.

Драма «Одна» с Надеждой Калегановой доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре KION
фото: К/ф «Одна»

Над документальной лентой работали постановщица Анастасия СарычеваРозы для сеньоры Раисы») и сценаристка Ася ГусеваЛучше, чем люди»). «8 минут до земли» – это рассказ от первого лица об удивительных обстоятельствах, которые помогли Савицкой выжить, о том, как именно ей удалось не погибнуть и прожить эти дни в амурской тайге. Кроме того, авторы фильма обратились к экспертам, чтобы рассмотреть и саму катастрофу, и чудесное спасение Савицкой с разных точек зрения.

«У каждого из нас есть последнее желание. У моего мужа Вовы, я думаю, было одно желание в этот момент — чтобы я выжила. Оно исполнилось, вот такая любовь бывает. Мы не можем изменить некоторые события в нашей жизни, они бывают настолько фатальны, что приходится только учиться жить с ними. Мне бы хотелось, чтобы наш художественный фильм «Одна», который мы сняли, каким-то образом помог зрителям. Мы не знаем, что будет важно для нас, а что нет. Возможно, кому-то это когда-то пригодится и спасет жизнь. В моей истории меня спас художественный фильм про авиакатастрофу, который я посмотрела до крушения», — рассказала Лариса Савицкая.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Одна»: Упала, очнулась – тигр
Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская
«Межсезонье», «Главная роль» и еще 11 фильмов июня
Минкультуры поддержит прокат фильмов «Межсезонье», «Своя война: Шторм в пустыне» и «Молодой человек»
Плакать нельзя: 100 российских фильмов 2022 года
Трагедия ярославского «Локомотива», «Мы» Замятина и «Петровы в гриппе»: какое российское кино выйдет в прокат
Ковид и прочие неприятности: Итоги питчинга Фонда кино среди кинокомпаний, не относящихся к лидерам
персоны
Ася ГусеваВиктор ДобронравовНадежда КалегановаДмитрий СуворовЯн Цапник
фильмы
8 минут до землиОдна

анонс

Скорбим

Александр Архипенков
4 августа ушёл из жизни актёр Александр Архипенков.
Александр Бачило
2 августа ушёл из жизни писатель, сценарист Александр Бачило.
Роза Аширбекова
2 августа ушла из жизни актриса Роза Аширбекова.
Мира Кольцова
1 августа ушла из жизни балетмейстер Мира Кольцова.

День рождения >>

Юрий Думчев
Ольга Зайцева
Игорь Лагутин
Вероника Норина
Александр Павлов
Михаил Пшеничный
Илья Сологуб
Вера Холодная
Татьяна Яхина
Лукаш Гарлицкий
Мариан Дзендзель
Лидия Ламайсон
Барбара Солтысик
Роберт Тейлор
Джоан Хиксон
Оливия Холт
все родившиеся 5 августа >>

Афиша кино >>

Быстрее пули
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2022
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2019
Бойся темноты
мистический хоррор
Бельгия, Франция, 2021
Из Неаполя с любовью
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Проклятие матери: Прятки на выживание
триллер, фильм ужасов
Канада, 2021
Семейка вампиров
детский фильм, приключения, фэнтези
Франция, 2020
Убойный монтаж
комедия, фильм ужасов
Франция, Великобритания, Япония, 2022
Уховёртка
драма, экранизация
Франция, Великобритания, Бельгия, 2021
Земля. Перезагрузка
боевик, драма, научная фантастика, фильм-катастрофа
Китай, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram