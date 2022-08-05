Драма «Одна» с Надеждой Калегановой доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре KION

Драма «Одна» с Надеждой Калегановой в роли выжившей в авиакатастрофе Ларисы Савицкой доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре KION. Вместе с художественной лентой в библиотеке появится документальный фильм «8 минут до земли», в котором сама Савицкая расскажет свою историю и вспомнит трагические события сорокалетней давности, сообщает пресс-служба платформы.
фото: К/ф «Одна»
В 1981 году молодожены Лариса и Виктор Савицкие летели рейсом из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. За полчаса до посадки из-за несогласованности действий военных и гражданских диспетчеров экипажи двух самолетов столкнулись на высоте более пяти тысяч метров. Никто не должен был выжить, но произошло чудо, и Лариса очнулась посреди глухой тайги. Ей предстояло прожить долгие три дня в ожидании спасения. Вместе с Калегановой в фильме снялись Виктор Добронравов и Ян Цапник, а за режиссуру отвечал Дмитрий Суворов.
фото: К/ф «Одна»
Над документальной лентой работали постановщица Анастасия Сарычева («Розы для сеньоры Раисы») и сценаристка Ася Гусева («Лучше, чем люди»). «8 минут до земли» – это рассказ от первого лица об удивительных обстоятельствах, которые помогли Савицкой выжить, о том, как именно ей удалось не погибнуть и прожить эти дни в амурской тайге. Кроме того, авторы фильма обратились к экспертам, чтобы рассмотреть и саму катастрофу, и чудесное спасение Савицкой с разных точек зрения.
«У каждого из нас есть последнее желание. У моего мужа Вовы, я думаю, было одно желание в этот момент — чтобы я выжила. Оно исполнилось, вот такая любовь бывает. Мы не можем изменить некоторые события в нашей жизни, они бывают настолько фатальны, что приходится только учиться жить с ними. Мне бы хотелось, чтобы наш художественный фильм «Одна», который мы сняли, каким-то образом помог зрителям. Мы не знаем, что будет важно для нас, а что нет. Возможно, кому-то это когда-то пригодится и спасет жизнь. В моей истории меня спас художественный фильм про авиакатастрофу, который я посмотрела до крушения», — рассказала Лариса Савицкая.
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