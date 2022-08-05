Марина Александрова вновь примерит образ Екатерины Великой

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5 августа Ж-ж-ж без цензуры: новый трейлер «Человека-бензопилы» Также рассказали о премьере, подходе и сэйю

5 августа Драма «Одна» с Надеждой Калегановой доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре KION Также в библиотеке появился документальный фильм «8 минут до земли» о Ларисе Савицкой

5 августа Международная премьера «Подельников» состоится в Англии на Чичестерском кинофестивале В программу смотра отбирают независимое кино со всего мира