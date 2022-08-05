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Марина Александрова вновь примерит образ Екатерины Великой

5 августа
2022 год

Новости кино >>
5 августа 2022

В Москве начались съемки четвертого сезона сериала «Екатерина. Фавориты» – продолжения истории о царствовании и личной драме Екатерины Великой в исполнении Марины Александровой. Премьера новых эпизодов состоится в эфире «России», сообщает пресс-служба телеканала.

Марина Александрова вновь примерит образ Екатерины Великой
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

1779 год. Императрица Екатерина II на пике своего величия. Светлейший князь Потемкин (Владимир Яглыч), бывший фаворит, венчанный супруг Екатерины, остается её верным соратником и фактически вторым лицом в государстве. Однако личная жизнь императрицы, как и прежде, полна страстей и любовных интриг. Отныне под чутким руководством Потемкина новые фавориты Екатерины то и дело сменяют друг друга. И один из них, Александр Ланской (Сергей Новосад), становится её настоящей любовью. Но судьба приготовила императрице новые испытания. Несмотря на то, что её сердце разбито, Екатерина не забывает о масштабных государственных планах. И среди них – манифест о престолонаследии. Императрица решает передать трон внуку Александру, минуя законного наследника — своего сына Павла (Павел Табаков). Но Павел не собирается уступать своих прав и будет бороться до конца.

В фильме появится много новых исторических персонажей. В их числе подруга и сподвижница императрицы Екатерина Дашкова (Анна Ковальчук), фавориты Иван Корсаков (Станислав Тикунов) и Александр Мамонов (Дмитрий Гудочкин), противники Екатерины — граф Александр Строганов (Дмитрий Астрахан) и крупнейший книгоиздатель Николай Новиков (Алексей Колган). В проекте также снимаются Михаил Горевой, Игорь Балалаев, Диана Милютина, Софья Шуткина, Владимир Виноградов и другие. Режиссером нового сезона многосерийной саги «Екатерина» стал Дмитрий ПетруньОфицерские жены», «Торгсин»).

Марина Александрова вновь примерит образ Екатерины Великой
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

«Мы начали снимать первый сезон киносаги о Екатерине восемь лет назад. Без зрительского успеха история сериала не получилась бы такой длинной! Моя героиня занимает особое место не только в моей творческой биографии, но и в жизни в целом. Екатерина многому меня учит: подглядывая за ней, я многое беру себе, а что-то отвергаю в своей жизни», — рассказала Марина Александрова.

Съемки сериала «Екатерина. Фавориты» пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Белоруссии.
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