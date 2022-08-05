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Ж-ж-ж без цензуры: новый трейлер «Человека-бензопилы»

5 августа
2022 год

Новости кино >>
5 августа 2022

Сверхтрудолюбива студия Mappa устроила стрим, на котором показала новый трейлер «Человека-бензопилы», показала актеров, чьими голосами заговорят ключевые герои, и подтвердила давний слух. Да, премьера в октябре (пока без конкретной даты).



16-летний сирота Дэндзи охотился на демонов, чтобы вернуть долги отца. Его компаньоном в этом деле стал пес — демон бензопилы Почита, который после преждевременной смерти юноши занял место его сердца — и вернул Дэндзи к жизни. Теперь привыкший жить в проголодь пацан может сам становиться Человеком-бензопилой и оказался по такому случаю в рядах борьбов с демонами под патронажем загадочной Макимы.

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В трейлере также говорится о масштабной катастрофе, вызванной появлением Демона-огнестрела — ключевого антагониста манги, но если некоторые коллеги Дэндзи охотятся на него по личным соображениям (месть), то наш доходяга преследует более корыстный (и пубертатный) интерес. Впрочем, умолчим об этой сюжетной линии, чтобы не портить удивление тем, кто не читал мангу.

Ж-ж-ж без цензуры: новый трейлер «Человека-бензопилы»

Студия Mappa обещает, что аниме-адаптация хита Тацуки Фудзимото обойдется без цензуры (к добру или худу), сам мангака активно вовлечен в производство, а режиссер Рю Накаяма — большой фанат «Человека-бензопилы». Хотя тех, кто считает, что лучшая экранизация — это в точности скопированные кадры из манги, ждет тревожная весть о некоторых дополнительных сценах. Что это и зачем нужно — увидим в октябре. Пока же не стоит забывать, что манга продолжается, ну или выходит вторая часть, но продолжающая нумерацию оригинального «Человека-бензопилы».

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Ну и, конечно, важная новость со стрима — состав сэйю. Дэндзи — первая большая роль Тоя Кикуносукэ, ранее озвучивавшего протестующего в «Двадцать четвертом округе Токио». Возглавляющая борьбу с демонами Макима заговорит голосом Томори Кусуноки (Нэйру Аонума из «Приоритета чудо-яйца» и Тиа Нот Ёко из нового «Ублюдка»), обладательница красных рожек Пауэр — Ай Фаруз (Джолин Куджо из последнего сезона «Невероятных приключений ДжоДжо» и Майки из «Токийских мстителей»), а суровый напарник Дэндзи, Аки Хаякава — Сёго Саката (егерист Сурма из «Атаки титанов» и Левиафан из «Моей геройской академии: Миссии мировых героев»).
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Ж-ж-ж без цензуры: новый трейлер «Человека-бензопилы» фотографии
Ж-ж-ж без цензуры: новый трейлер «Человека-бензопилы» фотографии
Ж-ж-ж без цензуры: новый трейлер «Человека-бензопилы» фотографии
Ж-ж-ж без цензуры: новый трейлер «Человека-бензопилы» фотографии
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