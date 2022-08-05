Ж-ж-ж без цензуры: новый трейлер «Человека-бензопилы»

Сверхтрудолюбива студия Mappa устроила стрим, на котором показала новый трейлер «Человека-бензопилы», показала актеров, чьими голосами заговорят ключевые герои, и подтвердила давний слух. Да, премьера в октябре (пока без конкретной даты).
16-летний сирота Дэндзи охотился на демонов, чтобы вернуть долги отца. Его компаньоном в этом деле стал пес — демон бензопилы Почита, который после преждевременной смерти юноши занял место его сердца — и вернул Дэндзи к жизни. Теперь привыкший жить в проголодь пацан может сам становиться Человеком-бензопилой и оказался по такому случаю в рядах борьбов с демонами под патронажем загадочной Макимы.
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В трейлере также говорится о масштабной катастрофе, вызванной появлением Демона-огнестрела — ключевого антагониста манги, но если некоторые коллеги Дэндзи охотятся на него по личным соображениям (месть), то наш доходяга преследует более корыстный (и пубертатный) интерес. Впрочем, умолчим об этой сюжетной линии, чтобы не портить удивление тем, кто не читал мангу.
Студия Mappa обещает, что аниме-адаптация хита Тацуки Фудзимото обойдется без цензуры (к добру или худу), сам мангака активно вовлечен в производство, а режиссер Рю Накаяма — большой фанат «Человека-бензопилы». Хотя тех, кто считает, что лучшая экранизация — это в точности скопированные кадры из манги, ждет тревожная весть о некоторых дополнительных сценах. Что это и зачем нужно — увидим в октябре. Пока же не стоит забывать, что манга продолжается, ну или выходит вторая часть, но продолжающая нумерацию оригинального «Человека-бензопилы».
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