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Кафка станет былью, а Гоголь — Джокером: главные новости аниме за неделю

6 августа
2022 год

Новости кино >>
6 августа 2022

15 и 21 августа выйдут два спецэпизода «Ван-Пис», которые расскажут о событиях, случившихся за десять лет до начала шоу, и подведут сюжет сериала к происходящему в полном метре «Ван-Пис: Красный». Вдобавок манга Эйитиро Оды преодолела рубеж в 500 миллионов проданных копий (всего — 516, 566 тысяч), переписав свое же достижение в Книге рекордов Гинесса. Манга «Обещанный Неверленд» отпраздновала недавно сразу два приятных повода: шестилетие и отметку в 41 миллион экземпляров. Уже осенью, 30 сентября выйдет сериал Liden Films о юной тануки в эпоху Тайсё «У моего мастера нет хвоста» (трейлер с русскими субтитрами). А на октябрь запланировано явление самого «Человека-бензопилы» (студия Mappa подтвердила эту информацию, показала новый трейлер и представила ключевых артистов). Манга тем временем преодолела отметку в 15 миллионов экземпляров.

Кафка станет былью, а Гоголь — Джокером: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.

Читать Канал с новостями аниме и обзорами как новинок, так и классики
Интересный слух недели опять же связан с неутомимыми людьми из Mappa: возможно, в их фильмографии впервые появится исекай. Или, во всяком случае, кто-то планирует экранизировать ранобэ «Кулинарные скитания в параллельном мире». Не будем забывать, что еще недавно многие инсайдеры писали, что Mappa займется «Поднятием уровня в одиночку», но в итоге популярнейшим корейским вебтуном занялась студия A-1 PicturesГоспожа Кагуя», «Твоя апрельская ложь»).

Кафка станет былью, а Гоголь — Джокером: главные новости аниме за неделю

Очередным попаданцем оказывается Цуёси Мукоду, которого из современной Японии призвали заклинанием в фэнтези-мир. Король, ждавший настоящего героя, разочарован, Цуёси новые знакомые тоже не по душе, и он уходит скитаться по неизвестным землям. Выживать он планирует при помощи странной способности «Онлайн-супермаркет», которая позволяет ему… заказывать еду из своих мира и времени. В фантастическом царстве, правда, она обретает неожиданные свойства.

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Зато с большей уверенностью можно говорить о предстоящей экранизации «Кайдзю №8». Анонс состоялся на канале студии Toho — вероятно, они и займутся производством.



Манга Наоя Мацумото рассказывает о 40-летнем Кафке Хибино, который живет в мире, где человеческие города постоянно подвергаются нападению исполинских монстров. С детства Кафка мечтал пополнить ряды защитников, которые дают кайдзю отпор, но в итоге стал работником по разделке исполинских трупов. Однажды он получает шанс изменить участь, став монстром. Сможет ли кайдзю Кафка реализовать детскую мечту?

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Еще один инсайд касается манги Ёсифуми Тодзуки «Нежить и неудача» (Undead Unluck). По слухам, аниме выйдет в 2023 году, а пока манга отмечает публикацию 12 тома буктрейлером.



«Нежить и неудача» — это комедия про 18-летнюю Фууко Идзуму, которая десять лет скрывалась от людей. Причиной тому — ЧП десятилетней давности, унесшее жизни 200 человек (и родителей девочки). Дело в том, что малейший физический контакт с Фууко ведет к фатальным последствиям. Когда любимая сёдзё-манга девочки закончилась, она решает уйти из жизни, но встречает бессмертного мужчину, который ищет изобретательной и славной погибели. Прозвав нового знакомца Энди (от Undead, ну вы поняли), Фууко решаем ему помочь. Еще не подозревая, что впереди дуэт ждет встреча с могущественными организациями и существами, отрицающими законы бытия.

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Также в 2023 году выйдет аниме «Низкоквалифицированный ниндзя». Мангу-первоисточник в 2018 году начал писать Кэнго Ханадзава — автор «Ресентимента» и «Я — герой».

Кафка станет былью, а Гоголь — Джокером: главные новости аниме за неделю

После Второй мировой в Японии создали агентство по борьбе с терроризмом, членами которого стали ниндзя. Со временем его зона ответственности разрослась до мирового масштаба. Однако наш герой — старшеклассник Кудо, который устроился противостоять экстремизму… параллельно с учебой. Ситуация.

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Ну и под занавес — трейлер четвертого сезона «Прозы бродячих псов», который студия BonesМоя геройская академия», «Стальной алхимик: Братство») представила на Crunchyroll Expo. Премьера намечена на январь 2023 года.



Среди новых действующих лиц — Николай Гоголь, эксцентричный садист и фанат риторических вопросов (смесь Джокера и Загадочника из комиксов о Бэтмене). Если вы не в курсе, то все персонажи «Прозы бродячих псов» — саги о детективном агентстве со сверхспособностями — полные тезки известных писателей, обладающие некоторыми гротескными чертами их личности и/или литературы. Гоголя озвучит легендарный Такэхито Коясу (Дио Брандо из «Невероятных приключений ДжоДжо», Зик из «Атаки титанов» и отец Сироганэ из «Госпожи Кагуи»). Трое других новичков серии — Оти Фукути (Акио Оцука, озвучивший Торкеля в «Саге о Винланде»), Тэруко Окура (Макото Коити, чьим голосом говорит Сакура Отомэ в «Ликорис Рекойл») и Муситаро Огури (Такэси Кусао, славный ролью Ханамичи Сакураги в «Слэм-данке»).

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Бонус: концепт-арт Кодзи Тадзимы для грядущего аниме «Триган: Бегство».

Кафка станет былью, а Гоголь — Джокером: главные новости аниме за неделю
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Кафка станет былью, а Гоголь — Джокером: главные новости аниме за неделю фотографии
Кафка станет былью, а Гоголь — Джокером: главные новости аниме за неделю фотографии
Кафка станет былью, а Гоголь — Джокером: главные новости аниме за неделю фотографии
Кафка станет былью, а Гоголь — Джокером: главные новости аниме за неделю фотографии
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