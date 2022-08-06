Кафка станет былью, а Гоголь — Джокером: главные новости аниме за неделю

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Очередным попаданцем оказывается Цуёси Мукоду, которого из современной Японии призвали заклинанием в фэнтези-мир. Король, ждавший настоящего героя, разочарован, Цуёси новые знакомые тоже не по душе, и он уходит скитаться по неизвестным землям. Выживать он планирует при помощи странной способности «Онлайн-супермаркет», которая позволяет ему… заказывать еду из своих мира и времени. В фантастическом царстве, правда, она обретает неожиданные свойства.
Манга Наоя Мацумото рассказывает о 40-летнем Кафке Хибино, который живет в мире, где человеческие города постоянно подвергаются нападению исполинских монстров. С детства Кафка мечтал пополнить ряды защитников, которые дают кайдзю отпор, но в итоге стал работником по разделке исполинских трупов. Однажды он получает шанс изменить участь, став монстром. Сможет ли кайдзю Кафка реализовать детскую мечту?
«Нежить и неудача» — это комедия про 18-летнюю Фууко Идзуму, которая десять лет скрывалась от людей. Причиной тому — ЧП десятилетней давности, унесшее жизни 200 человек (и родителей девочки). Дело в том, что малейший физический контакт с Фууко ведет к фатальным последствиям. Когда любимая сёдзё-манга девочки закончилась, она решает уйти из жизни, но встречает бессмертного мужчину, который ищет изобретательной и славной погибели. Прозвав нового знакомца Энди (от Undead, ну вы поняли), Фууко решаем ему помочь. Еще не подозревая, что впереди дуэт ждет встреча с могущественными организациями и существами, отрицающими законы бытия.
После Второй мировой в Японии создали агентство по борьбе с терроризмом, членами которого стали ниндзя. Со временем его зона ответственности разрослась до мирового масштаба. Однако наш герой — старшеклассник Кудо, который устроился противостоять экстремизму… параллельно с учебой. Ситуация.
Среди новых действующих лиц — Николай Гоголь, эксцентричный садист и фанат риторических вопросов (смесь Джокера и Загадочника из комиксов о Бэтмене). Если вы не в курсе, то все персонажи «Прозы бродячих псов» — саги о детективном агентстве со сверхспособностями — полные тезки известных писателей, обладающие некоторыми гротескными чертами их личности и/или литературы. Гоголя озвучит легендарный Такэхито Коясу (Дио Брандо из «Невероятных приключений ДжоДжо», Зик из «Атаки титанов» и отец Сироганэ из «Госпожи Кагуи»). Трое других новичков серии — Оти Фукути (Акио Оцука, озвучивший Торкеля в «Саге о Винланде»), Тэруко Окура (Макото Коити, чьим голосом говорит Сакура Отомэ в «Ликорис Рекойл») и Муситаро Огури (Такэси Кусао, славный ролью Ханамичи Сакураги в «Слэм-данке»).
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